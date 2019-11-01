Начальник санатория на Черноморском побережье Кубани потратил на машины и жилье 280 млн рублей из бюджета

Краснодарский край

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Начальника санатория «Зеленая долина» в Туапсинском районе заподозрили в том, что он приобрел машины и жилье на бюджетные деньги

Санаторий принадлежит Федеральной службе судебных приставов. Генпрокуратура совместно со Следственным комитетом России установила, что судебный пристав Александр Сафонов, работавший начальником санатория с 2009 по 2017 год, неоднократно похищал деньги, выделяемые на нужды учреждения из федерального бюджета. За это время он приобрел на территории Краснодарского края и Москвы 44 дорогостоящих объекта недвижимости и 7 машин общей стоимостью более 280 млн рублей. Так, только один автомобиль Bentley Continental GT Speed, купленный им в 2014 году в Краснодаре, стоил 13,1 млн рублей. Это превышало общий совокупный доход всех членов его семьи в тот период.

«Информация о фактическом владении и пользовании данным имуществом Сафоновым скрывалась, в предоставляемых ежегодных справках о своих доходах не отображалась, однако после увольнения с государственной службы формально отчуждена родственниками в его пользу или доверенных лиц», — сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Заместитель генпрокурора России Юрий Пономарев направил в Прикубанский районный суд Краснодара иск об обращении в доход государства имущества бывшего начальника санатория.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в Туапсе сотрудница пенсионного фонда за несколько лет незаконно перевела на счет своей дочери 1,8 млн рублей.

Краснодар Прокуратура Судебные приставы Туапсинский район Хищение

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