В Анапе поставили шлагбаум, чтобы брать деньги с отдыхающих на пляже

Речь идет о поселке Большой Утриш. Сотрудники полиции вместе с представителями Анапской межрайонной прокуратуры и Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры выявили, что там незаконно взимают плату за проезд к пляжу.

Полиция провела проверку и по ее итогам составила протокол об административном правонарушении. Шлагбаум демонтировали. В инстаграме пресс-службы ОМВД России по Анапе отметили 10 июля, что повторных фактов взимания денежных средств за проезд или проход не выявили.

Напомним, такой же шлагбаум стоял на пути к Агурским водопадам в Сочи. Около него отдыхающих заставляли произвести плату за вход. В начале июля суд постановил демонтировать шлагбаум.