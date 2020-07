В Анапе поставили шлагбаум, чтобы брать деньги с отдыхающих на пляже

View this post on Instagram

Сотрудники полиции Анапы совместно с представителями Анапской межрайонной прокуратуры и Азово-черноморской природоохранной прокуратуры выявили факты взимания платы за проезд в поселке Большой Утриш. В ходе проведения проверки полицейские составили протокол об административном правонарушении, в настоящее время шлагбаум демонтирован, повторных фактов взимания денежных средств за проезд или проход не выявлено.