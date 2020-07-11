В Анапе незаконно поставили шлагбаум, чтобы брать деньги с отдыхающих на пляже

Краснодарский край

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Под Анапой в июле полицейские выявили незаконно стоящий шлагбаум

Речь идет о поселке Большой Утриш. Сотрудники полиции вместе с представителями Анапской межрайонной прокуратуры и Азово-Черноморской природоохранной прокуратуры выявили, что там незаконно взимают плату за проезд к пляжу.

Полиция провела проверку и по ее итогам составила протокол об административном правонарушении. Шлагбаум демонтировали. В инстаграме пресс-службы ОМВД России по Анапе отметили 10 июля, что повторных фактов взимания денежных средств за проезд или проход не выявили.

Напомним, такой же шлагбаум стоял на пути к Агурским водопадам в Сочи. Около него отдыхающих заставляли произвести плату за вход. В начале июля суд постановил демонтировать шлагбаум.

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Сотрудники полиции Анапы совместно с представителями Анапской межрайонной прокуратуры и Азово-черноморской природоохранной прокуратуры выявили факты взимания платы за проезд в поселке Большой Утриш. В ходе проведения проверки полицейские составили протокол об административном правонарушении, в настоящее время шлагбаум демонтирован, повторных фактов взимания денежных средств за проезд или проход не выявлено.

A post shared by Отдел МВД России по г. Анапе (@omvd_anapa) on

Анапа Полиция Черное море

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