В Адыгее в пожаре погиб мужчина, еще один человек получил ожоги 80% тела
Утром 10 июля в поселке Тимирязева Майкопского района Адыгеи сгорел жилой дом
О возгорании сообщили соседи, которые вызвали пожарных. После тушения огня в комнате обнаружили тело 60-летнего хозяина дома.
Еще один мужчина, личность которого устанавливается, получил 80% ожогов тела, его госпитализировали в больницу.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, причину и очаг возгорания. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.
Юга.ру сообщали о пожарах, которые произошли в Адыгее и Краснодарском крае с начала июля. Так, в Сочи при пожаре в многоэтажке погиб мужчина, произошел пожар в частном доме, который, по словам местных жителей, использовался как гостиница, а из больницы Краснодара из-за пожара эвакуировали 80 человек.