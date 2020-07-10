В Адыгее в пожаре погиб мужчина, еще один человек получил ожоги 80% тела

Абхазия

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Утром 10 июля в поселке Тимирязева Майкопского района Адыгеи сгорел жилой дом

О возгорании сообщили соседи, которые вызвали пожарных. После тушения огня в комнате обнаружили тело 60-летнего хозяина дома.

Еще один мужчина, личность которого устанавливается, получил 80% ожогов тела, его госпитализировали в больницу.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, причину и очаг возгорания. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.

Юга.ру сообщали о пожарах, которые произошли в Адыгее и Краснодарском крае с начала июля. Так, в Сочи при пожаре в многоэтажке погиб мужчина, произошел пожар в частном доме, который, по словам местных жителей, использовался как гостиница, а из больницы Краснодара из-за пожара эвакуировали 80 человек.

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