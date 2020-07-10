В Адыгее в пожаре погиб мужчина, еще один человек получил ожоги 80% тела

Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, причину и очаг возгорания. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Адыгее.

Юга.ру сообщали о пожарах, которые произошли в Адыгее и Краснодарском крае с начала июля. Так, в Сочи при пожаре в многоэтажке погиб мужчина, произошел пожар в частном доме, который, по словам местных жителей, использовался как гостиница, а из больницы Краснодара из-за пожара эвакуировали 80 человек.