В Адыгее проведут модернизацию Национального музея республики и создадут там парадную с очагом
В Адыгее до конца 2021 года планируют провести полную реконструкцию Национального музея
Здание построили в 1993 году. Теперь оно требует серьезного ремонта, рассказали порталу Юга.ру 14 января в министерстве культуры Адыгеи. Рядом с основной частью музея планируют построить два отдельных помещения, чтобы увеличить экспозиционную площадь и территорию хранилищ.
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Директор Национального музея Адыгеи Фатима Джигунова сообщила, что площадь одного из зданий составит 2 тыс. кв. метров. В нем установят специальное оборудование для хранения экспонатов, а в действующих залах и фондах проведут капитальный ремонт.
Также в учреждении появится адыгская кунацкая — это парадная комната для приема гостей у кавказских народов. В ней установят очаг и традиционные элементы адыгской культуры и быта. Всего на эти цели направят 250 млн рублей.
Национальный музей Адыгеи основали в 1925 году в Краснодаре. В 1938 году он переехал в Адыгею. Сейчас в его фондах хранятся уникальные коллекции одежды, музыкальных инструментов, фарфора, драгоценных камней, монет, предметов искусства, декоративно-прикладного творчества стран Востока. Всего в музее находится более 300 тыс. экспонатов.
2019 года в республике началась подготовка к строительству музея дольменной культуры.
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