На Кубани пик турпотока придется на август, при этом 100-процентной загрузки гостиниц не ожидается
10 июля в министерстве курортов Краснодарского края рассказали
Средняя нагрузка после снятия ограничений в Краснодарском крае составляет 50%. Возобновили прием туристов около 4 тыс. средств размещения, из которых 2,5 тыс. — это гостиницы, санатории и пансионаты. Остальные объекты — это гостевые дома и объекты со сдачей в аренду комнат.
«Заполняемость средств размещения составила 54,86%: на Черноморском побережье — 61,3%, на Азовском побережье — 39,2 %. Пока сложно сказать, сможем ли мы выйти на 100% загрузку, но предпосылки для этого есть: туристический поток в Краснодарский край ежедневно растет», — отметила министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева 10 июля.
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По словам Балаевой, планируется, что в июле-августе заполняемость гостиниц и баз отдыха достигнет 73% и 82% соответственно. Это будет пик турпотока в 2020 году. Как считает министр, наибольшим спросом сейчас пользуются 4-5-звездочная категория.
«Турист может найти отдых на любой вкус — от отелей "без звезд" до крупных гостиничных комплексов мировых сетей, которых на территории края более 30», — цитирует ее ТАСС.
Как отметили агентству участники туристического рынка, увеличилось количесто тех, кто приезжает на Кубань впервые. Также отдыхать едут те, кто предпочитал ранее зарубежные поездки. В связи с этим туристический сезон может продлиться до октября.