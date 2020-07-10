На Кубани пик турпотока придется на август, при этом 100-процентной загрузки гостиниц не ожидается

Средняя нагрузка после снятия ограничений в Краснодарском крае составляет 50%. Возобновили прием туристов около 4 тыс. средств размещения, из которых 2,5 тыс. — это гостиницы, санатории и пансионаты. Остальные объекты — это гостевые дома и объекты со сдачей в аренду комнат.

«Заполняемость средств размещения составила 54,86%: на Черноморском побережье — 61,3%, на Азовском побережье — 39,2 %. Пока сложно сказать, сможем ли мы выйти на 100% загрузку, но предпосылки для этого есть: туристический поток в Краснодарский край ежедневно растет», — отметила министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева 10 июля.