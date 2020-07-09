В Краснодаре завершили ремонт дороги возле стадиона «Кубань»

Краснодарский край

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В Краснодаре в начале июля закончили делать ремонт одной из улиц в районе Вишняковского рынка

Ремонт делали на участке дороги длиной 670 метров на улице Переходной от Вишняковой до Дмитриевской Дамбы. В ходе работ заменили канализационные люки и асфальт, нанесли дорожную разметку и установили знаки. Также на этом промежутке поставили остановочный павильон для общественного транспорта и обновили тротуар от железнодорожного виадука до заправки.

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Во время утреннего объезда 9 июля новую дорогу проверил глава Краснодара Евгений Первышов. Он отметил, что работы на Переходной — это продолжение ремонта, который ведется в этой части города в течение трех лет. Мэр добавил, что самой проблемной была улица Новороссийская, «по которой было даже поручение президента России». Ее ремонт «был завершен не так давно».

«Мы продолжаем делать все, чтобы привести в нормативное состояние смежные и прилегающие улицы. Улица Переходная — важная артерия, по ней идет большой поток транспорта. Работы уже завершены и, наверняка, автомобилисты ощутили перемены к лучшему», — уточнил Первышов.

В пресс-службе администрации Краснодара напомнили, что с 2017 года в этом районе отремонтировали некоторые участки улиц Суворова, Железнодорожной, Карасунской Набережной, Дмитриевской Дамбы и Вишняковой. Сейчас идет обновление улицы Гоголя от Кубанской Набережной до Привокзальной площади.

Дороги Евгений Первышов Краснодар Ремонт дорог

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