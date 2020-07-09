На Кубани глава села приняла на работу своего мужа и выплачивала ему зарплату в 4 раза выше нормы

Краснодарский край

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В Краснодарском крае завели уголовное дело в отношении чиновницы. Ее обвиняют в растрате и хищении средств

Речь идет о главе села Шабельского Щербиновского района, в отношении которой местная прокуратура провела проверку. Выяснилось, что супруг чиновницы работал водителем под ее руководством. Глава поселения необоснованно выплачивала ему ежемесячные премии в размере более чем 400% от должностного оклада. Также она приняла документ, по которому зарплата ее мужа превышала выплаты другим работникам более чем в четыре раза.

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Кроме того, в администрации села работает сестра чиновницы. Прокуратура нашла аналогичные нарушения и в отношении этой родственнцы. Также глава поселения незаконно заключила 12 муниципальных контрактов на обработку территории и фальсифицировала бухгалтерскую отчетность. В последней она завысила сведения о передвижении служебного автомобиля и таким образом похитила топливо, сообщили в краевой прокуратуре 9 июля.

После того, как прокурор вынес представление о нарушениях, глава подала в отставку по собственному желанию. Однако через суд добились иного основания для увольнения — «отставка ввиду несоблюдения ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом "О противодействии коррупции"».

В отношении женщины завели уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение и растрата чужого имущества с использованием своего служебного положения).

Это не первый подобный уголовный процесс в Щербиновском районе. В 2019 году главу муниицпалитета заподозрили в расходовании бюджетных денег, а следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о халатности. В мае 2020 года уволили главу села Екатериновского в этом же районе. Прокуратура выяснила, что в администрации работает его родственница.

Деньги Коррупция Превышение полномочий Прокуратура Хищение Чиновники

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