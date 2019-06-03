Прокуратура заподозрила главу Щербиновского района в расходовании бюджетных денег. СК завел уголовные дела

Краснодарский край

Распечатать

Следственный комитет в июне завел уголовное дело против сотрудников администрации Щербиновского района за неэффективное расходование бюджетных денег при газификации хуторов

В апреле 2012 года департамент по вопросам топливно-энергетического комплекса Краснодарского края и администрация Щербиновского района заключили соглашение о предоставлении субсидии на 57 млн 760 тыс. рублей на строительство подводящего газопровода к хутору Любимов. В мае 2016-го для строительства разводящего газопровода в том же хуторе министерство сельского хозяйства Краснодарского края и администрация Екатериновского сельского поселения заключили соглашение о предоставлении субсидии на 3 млн 715 тыс. рублей, сообщили 3 июня в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, должностные лица администрации не исполнили свои обязанности и более чем за два года не подключили к газу жителей хутора Любимов и не обеспечили поставку топлива в дома граждан, что привело к нарушению прав местных жителей на получение коммунальных услуг.

Против главы администрации Щербиновского района и главы Екатериновского сельского поселения внесли представления. Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников администраций по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность).

Кроме того, администрация Щербиновского района в 2018–2019 годах планировала профинансировать строительство газопровода к поселкам Прилиманскому и Северному, однако этого до сих пор не сделали. Всего в районе неэффективно израсходовали более 67 млн бюджетных рублей, сообщили 3 июня в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Бюджет Газ Деньги Прокуратура Следственный комитет Щербиновский район
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Вышедшая из берега река подтопила дворы и огороды в Отрадненском районе Кубани
Упавшее дерево обесточило трамваи в районе стадиона «Кубань» в Краснодаре
У недостроенной высотки в Сочи появилось граффити «И так сойдёт»
Кубанские суды взыскали с мировых автоконцернов почти 200 млн рублей
На трассе Краснодар — Новороссийск заработала выставка-ярмарка «Сделано в тюрьме»
Прокуратура заподозрила главу Щербиновского района в расходовании бюджетных денег. СК завел уголовные дела

Лента новостей

Статьи

«Раньше двор был проходным, и сюда в туалет пол-Краснодара ходило»

Жители города о жизни в центре

Статьи

Дорога в объезд Анапы

Что с ней происходит и когда ее достроят

Статьи

Отряд «Лиза Алерт» выпустил обучающие мультфильмы о безопасности

Их нужно посмотреть всем детям

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Читайте также

Реклама на портале