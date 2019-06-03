Прокуратура заподозрила главу Щербиновского района в расходовании бюджетных денег. СК завел уголовные дела
Следственный комитет в июне завел уголовное дело против сотрудников администрации Щербиновского района за неэффективное расходование бюджетных денег при газификации хуторов
В апреле 2012 года департамент по вопросам топливно-энергетического комплекса Краснодарского края и администрация Щербиновского района заключили соглашение о предоставлении субсидии на 57 млн 760 тыс. рублей на строительство подводящего газопровода к хутору Любимов. В мае 2016-го для строительства разводящего газопровода в том же хуторе министерство сельского хозяйства Краснодарского края и администрация Екатериновского сельского поселения заключили соглашение о предоставлении субсидии на 3 млн 715 тыс. рублей, сообщили 3 июня в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По версии следствия, должностные лица администрации не исполнили свои обязанности и более чем за два года не подключили к газу жителей хутора Любимов и не обеспечили поставку топлива в дома граждан, что привело к нарушению прав местных жителей на получение коммунальных услуг.
Против главы администрации Щербиновского района и главы Екатериновского сельского поселения внесли представления. Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников администраций по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность).
Кроме того, администрация Щербиновского района в 2018–2019 годах планировала профинансировать строительство газопровода к поселкам Прилиманскому и Северному, однако этого до сих пор не сделали. Всего в районе неэффективно израсходовали более 67 млн бюджетных рублей, сообщили 3 июня в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Жители города о жизни в центре
Их нужно посмотреть всем детям
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.