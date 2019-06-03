В апреле 2012 года департамент по вопросам топливно-энергетического комплекса Краснодарского края и администрация Щербиновского района заключили соглашение о предоставлении субсидии на 57 млн 760 тыс. рублей на строительство подводящего газопровода к хутору Любимов. В мае 2016-го для строительства разводящего газопровода в том же хуторе министерство сельского хозяйства Краснодарского края и администрация Екатериновского сельского поселения заключили соглашение о предоставлении субсидии на 3 млн 715 тыс. рублей, сообщили 3 июня в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, должностные лица администрации не исполнили свои обязанности и более чем за два года не подключили к газу жителей хутора Любимов и не обеспечили поставку топлива в дома граждан, что привело к нарушению прав местных жителей на получение коммунальных услуг.

Против главы администрации Щербиновского района и главы Екатериновского сельского поселения внесли представления. Следственный комитет возбудил уголовное дело против сотрудников администраций по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность).

Кроме того, администрация Щербиновского района в 2018–2019 годах планировала профинансировать строительство газопровода к поселкам Прилиманскому и Северному, однако этого до сих пор не сделали. Всего в районе неэффективно израсходовали более 67 млн бюджетных рублей, сообщили 3 июня в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.