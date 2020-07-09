Компания «Газпром газораспределение Майкоп» завершила строительство газопроводов в двух районах Адыгеи
Специалисты АО «Газпром газораспределение Майкоп» за время пандемии провели работы по газификации в Адыгее
В пресс-службе АО «Газпром газораспределение Майкоп» 9 июля сообщили, что к середине лета газифицировали хутор Шишкинский Гиагинского района и завершили строительно-монтажные работы межпоселкового газопровода высокого давления на хуторе Богорсуков Красногвардейского района.
Также региональная газораспределительная компания с опережением графика ведет строительство межпоселкового газопровода среднего давления протяженностью 13,5 км из хутора Екатериновского в хутор Колхозный Гиагинского района.
По информации АО «Газпром газораспределение Майкоп», газопроводы в Шишкинском и Богорсукове построены в рамках программы газификации регионов России ПАО «Газпром» за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз». Эти газораспределительные объекты общей протяженностью 3,3 км позволят обеспечить газом 83 дома.
«На данный момент мы с опережением плана ведем строительство межпоселкового газопровода среднего давления в Гиагинском районе, поэтому уже в августе этого года хозяева 153 домовладений на хуторе Колхозном смогут подать заявку на технологическое присоединение к газовым сетям. До конца года мы планируем газифицировать еще три небольших поселения в Красногвардейском и Гиагинском районах, до которых пока не дотянулась инфраструктура», — рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Майкоп» Игорь Сырчин.
В пресс-службе компании уточнили, для подключения домов к газовым сетям собственникам, которые живут в указанных населенных пунктах, необходимо обращаться в службу «Единое окно» филиалов АО «Газпром газораспределение Майкоп» по месту жительства.
На территории Адыгеи с 2005 года реализуется программа газификации регионов РФ ПАО «Газпром». За это время построено 17 межпоселковых газопроводов общей протяженностью свыше 170 км, на газификацию республики «Газпром» выделили инвестиции в объеме более 1 млрд рублей.
Адыгея считается регионом с высоким уровнем газификации, который на данный момент составляет порядка 95%. В республике газифицировано 174 населенных пункта, газом пользуются более 350 тыс. человек.