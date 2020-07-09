Компания «Газпром газораспределение Майкоп» завершила строительство газопроводов в двух районах Адыгеи

Специалисты АО «Газпром газораспределение Майкоп» за время пандемии провели работы по газификации в Адыгее

Также региональная газораспределительная компания с опережением графика ведет строительство межпоселкового газопровода среднего давления протяженностью 13,5 км из хутора Екатериновского в хутор Колхозный Гиагинского района.

В пресс-службе АО «Газпром газораспределение Майкоп» 9 июля сообщили, что к середине лета газифицировали хутор Шишкинский Гиагинского района и завершили строительно-монтажные работы межпоселкового газопровода высокого давления на хуторе Богорсуков Красногвардейского района.

По информации АО «Газпром газораспределение Майкоп», газопроводы в Шишкинском и Богорсукове построены в рамках программы газификации регионов России ПАО «Газпром» за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз». Эти газораспределительные объекты общей протяженностью 3,3 км позволят обеспечить газом 83 дома.

«На данный момент мы с опережением плана ведем строительство межпоселкового газопровода среднего давления в Гиагинском районе, поэтому уже в августе этого года хозяева 153 домовладений на хуторе Колхозном смогут подать заявку на технологическое присоединение к газовым сетям. До конца года мы планируем газифицировать еще три небольших поселения в Красногвардейском и Гиагинском районах, до которых пока не дотянулась инфраструктура», — рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Майкоп» Игорь Сырчин.

В пресс-службе компании уточнили, для подключения домов к газовым сетям собственникам, которые живут в указанных населенных пунктах, необходимо обращаться в службу «Единое окно» филиалов АО «Газпром газораспределение Майкоп» по месту жительства.