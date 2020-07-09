Компания «Газпром газораспределение Майкоп» завершила строительство газопроводов в двух районах Адыгеи

Адыгея

Распечатать

Специалисты АО «Газпром газораспределение Майкоп» за время пандемии провели работы по газификации в Адыгее

В пресс-службе АО «Газпром газораспределение Майкоп» 9 июля сообщили, что к середине лета газифицировали хутор Шишкинский Гиагинского района и завершили строительно-монтажные работы межпоселкового газопровода высокого давления на хуторе Богорсуков Красногвардейского района.

Также региональная газораспределительная компания с опережением графика ведет строительство межпоселкового газопровода среднего давления протяженностью 13,5 км из хутора Екатериновского в хутор Колхозный Гиагинского района.

Читайте также:

По информации АО «Газпром газораспределение Майкоп», газопроводы в Шишкинском и Богорсукове построены в рамках программы газификации регионов России ПАО «Газпром» за счет средств ООО «Газпром межрегионгаз». Эти газораспределительные объекты общей протяженностью 3,3 км позволят обеспечить газом 83 дома.

«На данный момент мы с опережением плана ведем строительство межпоселкового газопровода среднего давления в Гиагинском районе, поэтому уже в августе этого года хозяева 153 домовладений на хуторе Колхозном смогут подать заявку на технологическое присоединение к газовым сетям. До конца года мы планируем газифицировать еще три небольших поселения в Красногвардейском и Гиагинском районах, до которых пока не дотянулась инфраструктура», — рассказал генеральный директор АО «Газпром газораспределение Майкоп» Игорь Сырчин.

В пресс-службе компании уточнили, для подключения домов к газовым сетям собственникам, которые живут в указанных населенных пунктах, необходимо обращаться в службу «Единое окно» филиалов АО «Газпром газораспределение Майкоп» по месту жительства.

На территории Адыгеи с 2005 года реализуется программа газификации регионов РФ ПАО «Газпром». За это время построено 17 межпоселковых газопроводов общей протяженностью свыше 170 км, на газификацию республики «Газпром» выделили инвестиции в объеме более 1 млрд рублей.

Адыгея считается регионом с высоким уровнем газификации, который на данный момент составляет порядка 95%. В республике газифицировано 174 населенных пункта, газом пользуются более 350 тыс. человек.

Газ Газпром ЖКХ

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Появилось видео с котенком леопарда, который родился в Сочинском нацпарке
В Новороссийске спасли двух гуляющих по городу чаек
Мэрия Краснодара отчиталась о полном устранении аварий на электросетях
В Сочи во время шторма оторвало швартовые канаты у лайнера «Князь Владимир»
В Сочи ливень с ветром повалил деревья и затопил улицы
В Краснодаре начали ремонтировать более 2 км улицы Буденного

Лента новостей

Реклама на портале