В Адыгее за год собираются построить 5 межпоселковых газопроводов

Газопровод проложат в Гиагинском и Красногвардейском районах в рамках реализации программы газификации регионов РФ. Новые объекты дадут техническую возможность подключения к природному газу порядка 350 домов и квартир, сообщили 3 февраля порталу Юга.ру в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Майкоп».

Сейчас специалисты «Газпром газораспределение Майкоп» начали работы по строительству межпоселкового газопровода среднего давления из хутора Курского к хутору Шишкинскому Гиагинского района. Протяженность газопровода — 1,4 км. Его ввод в эксплуатацию позволит обеспечить природным газом жителей 32 домов в Шишкинском.

«Мы видим, как улучшается экономическая ситуация на тех территориях, которые были газифицированы всего несколько лет назад. При высоком уровне газификации республики самая главная задача для нас в последние годы — дать возможность развиваться малым населенным пунктам Адыгеи, у которых есть сельскохозяйственный и туристический потенциал», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» и АО «Газпром газораспределение Майкоп» Игорь Сырчин.

На территории Адыгеи с 2005 года успешно реализуется программа газификации регионов РФ ПАО «Газпром». В республике построено 13 межпоселковых газопроводов общей протяженностью свыше 150 км, на газификацию Адыгеи ПАО «Газпром» выделило более 1 млрд рублей инвестиций.

В результате совместной работы компании и региона уровень газификации Адыгеи вырос с 69,3% до 88,9% (в среднем по России — 66,2%), в том числе в городах — до 93,4%, в сельской местности — до 85,2%.