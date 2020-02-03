В Адыгее за год собираются построить 5 межпоселковых газопроводов

Адыгея

Распечатать

В 2020 году ПАО «Газпром» запланировало строительство пяти межпоселковых газопроводов общей протяженностью 30 км в Адыгее

Газопровод проложат в Гиагинском и Красногвардейском районах в рамках реализации программы газификации регионов РФ. Новые объекты дадут техническую возможность подключения к природному газу порядка 350 домов и квартир, сообщили 3 февраля порталу Юга.ру в пресс-службе АО «Газпром газораспределение Майкоп».

Читайте также:

Сейчас специалисты «Газпром газораспределение Майкоп» начали работы по строительству межпоселкового газопровода среднего давления из хутора Курского к хутору Шишкинскому Гиагинского района. Протяженность газопровода — 1,4 км. Его ввод в эксплуатацию позволит обеспечить природным газом жителей 32 домов в Шишкинском.

«Мы видим, как улучшается экономическая ситуация на тех территориях, которые были газифицированы всего несколько лет назад. При высоком уровне газификации республики самая главная задача для нас в последние годы — дать возможность развиваться малым населенным пунктам Адыгеи, у которых есть сельскохозяйственный и туристический потенциал», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Майкоп» и АО «Газпром газораспределение Майкоп» Игорь Сырчин.

На территории Адыгеи с 2005 года успешно реализуется программа газификации регионов РФ ПАО «Газпром». В республике построено 13 межпоселковых газопроводов общей протяженностью свыше 150 км, на газификацию Адыгеи ПАО «Газпром» выделило более 1 млрд рублей инвестиций.

В результате совместной работы компании и региона уровень газификации Адыгеи вырос с 69,3% до 88,9% (в среднем по России — 66,2%), в том числе в городах — до 93,4%, в сельской местности — до 85,2%.

Газ Газпром ЖКХ

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Минздрав Адыгеи: Оснований для ажиотажного спроса на медицинские маски в республике нет
В мэрии Краснодара показали, как собираются благоустроить Школьный бульвар в Юбилейном микрорайоне
С прилавков «Магнита» исчезнут китайские овощи и фрукты. Во всем виноват коронавирус
Со дна Черного моря в Туапсинском районе достали военный бомбардировщик
Из Сочи в Китай последним рейсом перед закрытием прямого авиасообщения вывезли группу туристов
На Кубани из-за дождей объявили экстренное предупреждение по подъему уровня воды в реках

Лента новостей

Родителям учеников компенсировали ущерб от пожара в краснодарской школе

Статьи

Носки, BTS и финал «Игры Престолов»

Что в твиттере предлагают добавить в Конституцию после идеи патриарха упомянуть в ней Бога

ФК «Краснодар» обыграл шведский «Мальмё»
Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале