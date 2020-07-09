Курорт «Роза Хутор» открыл новый пеший маршрут

Новый пеший маршрут по южному склону хребта Аибга называется «Путь к водопадам»

Стартовая точка маршрута находится на высоте 2320 метров над уровнем моря, на «Роза Пик», далее начинается плавный спуск по направлению к нижней станции подъемника «Крокус». По маркированной дороге он следует через цветущие альпийские луга к прохладе горного леса и парку водопадов «Менделиха». Протяженность прогулки составляет 7 км, перепад высот — 848 метров, продолжительность — около трех часов. Сейчас на «Роза Хутор» доступны 60 км троп для хайкинга, действует девять пеших горных маршрутов разной сложности: «Тропа здоровья», «Йети-тропа», «Озерный траверс», «Харгинский лес», «Каменный столб», «Юрьев хутор», «Панорама», «Парк водопадов», «Путь к водопадам». Развитие природного туризма в горах — приоритетная задача курорта. Ее реализация требует создания всей необходимой инфраструктуры, в том числе — масштабной сети туристских пеших и веломаршрутов, что соответствует программе устойчивого развития и новой концепции отдыха на курорте.

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«Мы приступили к внедрению нового формата отдыха под слоганом "Горы выше моря". Конечно, это не констатация всем известного факта, так мы обозначаем смещение центра притяжения от моря к горам. Задача для нас стратегическая и долгосрочная. Мы отлично понимаем, что для этого надо сделать многое, начиная с продвижения культуры отдыха в горах и демонстрации преимуществ такого туризма», — пояснил исполнительный директор курорта «Роза Хутор» Юрий Колобов. Для реализации новой стратегии планируется провести «донастройку инфраструктуры», которая сделает летний отдых таким же увлекательным, как и зимний, обеспечит высокое качество сервиса, комфорта и безопасности. В планах команды курорта дальнейшее развитие сети пешеходных маршрутов в горах, которые позволят гостям познакомиться с разнообразием флоры и фауны на разных высотах.