В Краснодаре начали ремонтировать более 2 км улицы Буденного

Краснодарский край

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В Краснодаре с 8 июля ограничили движение на участке улицы Буденного

В Краснодаре начали ремонт дороги по улице имени Буденного от Коммунаров до Щорса. Работы планируют закончить 20 июля, до этого времени на участке протяженностью 12 кварталов ограничили движение транспорта.

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства объяснили, что за это время подрядчики выполнят фрезерование покрытия и уложат верхний слой асфальта. Работы будут идти круглосуточно, уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

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Напомним, в конце июня начали ремонтировать теплотрассу на улице Кирова, в районе пересечения с Орджорникидзе. Из-за обновления трубы на участке ограничили движение до 17 июля. Также движение ограничили до конца августа на улице Постовой.

Дороги Краснодар Ремонт дорог

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