В пресс-службе компании отметили, что акция имеет спрос: с момента ее начала 4,5 тыс. потребителей подключили электронную квитанцию, а более 2700 клиентов из них оплатили онлайн и получили приятный бонус себе на счет.

Чтобы стать участником акции, надо не только подключить электронную квитанцию на сайте kuban.tns-e.ru; в мобильном приложении «ТНС энерго»; либо в «Личном кабинете потребителя», но и оплатить счет через онлайн-сервисы компании или в Сбербанке. Тогда участник получает бонусом 1% от суммы внесенного платежа на лицевой счет.