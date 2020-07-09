«ТНС энерго Кубань» предлагает бонусы за переход на электронную квитанцию и оплату онлайн
8 июля «ТНС энерго Кубань» рассказало о втором месяце акции «Электронный счет —1% бонусом вам на счет!»
В пресс-службе компании отметили, что акция имеет спрос: с момента ее начала 4,5 тыс. потребителей подключили электронную квитанцию, а более 2700 клиентов из них оплатили онлайн и получили приятный бонус себе на счет.
Чтобы стать участником акции, надо не только подключить электронную квитанцию на сайте kuban.tns-e.ru; в мобильном приложении «ТНС энерго»; либо в «Личном кабинете потребителя», но и оплатить счет через онлайн-сервисы компании или в Сбербанке. Тогда участник получает бонусом 1% от суммы внесенного платежа на лицевой счет.
Сберечь природу и деньги:
При наличии у потребителя нескольких лицевых счетов участвовать в акции можно по каждому в отдельности. Вознаграждение будет начис-ляться ежемесячно в пределах сроков проведения акции не позднее 30 числа каждого месяца.
Акция проводится только в зоне деятельности гарантирующего по-ставщика электроэнергии ПАО «ТНС энерго Кубань», то есть — на территории Краснодарского края и Адыгеи.
Подробнее об акции можно узнать по телефону 88612980170, на сайте компании или с помощью сервиса «Напишите нам».