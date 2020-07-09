«ТНС энерго Кубань» предлагает бонусы за переход на электронную квитанцию и оплату онлайн

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

8 июля «ТНС энерго Кубань» рассказало о втором месяце акции «Электронный счет —1% бонусом вам на счет!»

В пресс-службе компании отметили, что акция имеет спрос: с момента ее начала 4,5 тыс. потребителей подключили электронную квитанцию, а более 2700 клиентов из них оплатили онлайн и получили приятный бонус себе на счет.

Чтобы стать участником акции, надо не только подключить электронную квитанцию на сайте kuban.tns-e.ru; в мобильном приложении «ТНС энерго»; либо в «Личном кабинете потребителя», но и оплатить счет через онлайн-сервисы компании или в Сбербанке. Тогда участник получает бонусом 1% от суммы внесенного платежа на лицевой счет.

Сберечь природу и деньги:

При наличии у потребителя нескольких лицевых счетов участвовать в акции можно по каждому в отдельности. Вознаграждение будет начис-ляться ежемесячно в пределах сроков проведения акции не позднее 30 числа каждого месяца.

Акция проводится только в зоне деятельности гарантирующего по-ставщика электроэнергии ПАО «ТНС энерго Кубань», то есть — на территории Краснодарского края и Адыгеи.

Подробнее об акции можно узнать по телефону 88612980170, на сайте компании или с помощью сервиса «Напишите нам».

Интернет Энергетика

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Появилось видео с котенком леопарда, который родился в Сочинском нацпарке
В Новороссийске спасли двух гуляющих по городу чаек
Мэрия Краснодара отчиталась о полном устранении аварий на электросетях
В Сочи во время шторма оторвало швартовые канаты у лайнера «Князь Владимир»
В Сочи ливень с ветром повалил деревья и затопил улицы
В Краснодаре начали ремонтировать более 2 км улицы Буденного

Лента новостей

Реклама на портале