ФК «Краснодар» оштрафовали на 270 тыс. рублей после матча с «Зенитом»
Российский футбольный союз 7 июля принял решение оштрафовать «Краснодар» и «Зенит»
5 июля «Краснодар» провел домашний матч против лидера Российской премьер-лиги питерского «Зенита» и уступил ему со счетом 2:4. После этой победы сине-бело-голубые досрочно обеспечили себе победу в Чемпионате России.
7 июля состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), на котором «быки» получили два штрафа на общую сумму 270 тыс. рублей. «Зенит» оштрафовали на 100 тыс. рублей.
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«Горожан» наказали штрафом в 120 тыс. рублей за необеспечение безопасности на стадионе и за появление на поле постороннего лица (ч. 1 ст. 89 и ст. 101 Дисциплинарного Регламента РФС). Еще 150 тыс. рублей команда заплатит за нарушение регламента по возобновлению тренировочного процесса и проведению матчей.
За аналогичное нарушение штраф получил тренер «Зенита» Анатолий Тимощук — ему придется заплатить 100 тыс. рублей.
При этом в публикации на сайте РФС не уточнили, о каких конкретно нарушениях клубов идет речь. Председатель КДК РФС Артур Григорьянц пояснил, что команды РПЛ получали штрафы за то, что болельщики нарушали социальную дистанцию и не использовали маски и перчатки на трибунах.
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