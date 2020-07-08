ФК «Краснодар» оштрафовали на 270 тыс. рублей после матча с «Зенитом»

5 июля «Краснодар» провел домашний матч против лидера Российской премьер-лиги питерского «Зенита» и уступил ему со счетом 2:4. После этой победы сине-бело-голубые досрочно обеспечили себе победу в Чемпионате России.

7 июля состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), на котором «быки» получили два штрафа на общую сумму 270 тыс. рублей. «Зенит» оштрафовали на 100 тыс. рублей.