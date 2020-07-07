Еще один мужчина с коронавирусом умер в больнице Краснодара

Житель Гулькевичей с коронавирусом в июле умер в краснодарской больнице

Всего в России за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 6 тыс. 638 человек, среди них 59 — на Кубани.

Позже оперштаб региона сообщил, что в специализированной клинической инфекционной больнице за прошлые сутки умер 68-летний житель Гулькевичей. Он заболел 15 июня: у него поднялась температура, появились кашель и слабость. По данным оперштаба, первые дни мужчина лечился дома, а с 22 июня он находился в СКИБ с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелого течения. Анализ на COVID-19 дал положительный результат.

Состояние пациента ухудшилось 2 июля, его подключили к аппарату ИВЛ. Позже он скончался. В минздраве региона отметили, что у мужчины были заболевания сердечно-сосудистой системы и легких.

Напомним, всего в Краснодарском крае скончались 83 человека с подтвержденным коронавирусом.