Еще один мужчина с коронавирусом умер в больнице Краснодара

Краснодарский край

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Житель Гулькевичей с коронавирусом в июле умер в краснодарской больнице

Всего в России за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 6 тыс. 638 человек, среди них 59 — на Кубани.

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Позже оперштаб региона сообщил, что в специализированной клинической инфекционной больнице за прошлые сутки умер 68-летний житель Гулькевичей. Он заболел 15 июня: у него поднялась температура, появились кашель и слабость. По данным оперштаба, первые дни мужчина лечился дома, а с 22 июня он находился в СКИБ с двусторонней полисегментарной пневмонией тяжелого течения. Анализ на COVID-19 дал положительный результат.

Состояние пациента ухудшилось 2 июля, его подключили к аппарату ИВЛ. Позже он скончался. В минздраве региона отметили, что у мужчины были заболевания сердечно-сосудистой системы и легких.

Напомним, всего в Краснодарском крае скончались 83 человека с подтвержденным коронавирусом.

Гулькевичский район Здравоохранение Коронавирус Краснодар Медицина смерть

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