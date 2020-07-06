В Краснодаре открыли памятную доску бывшему мэру Валерию Самойленко
В Краснодаре 6 июля провели памятное мероприятие в честь бывшего мэра города Валерия Самойленко
Мемориальную доску открыли на здании на улице Гоголя, 23. В этом доме Самойленко прожил последнюю четверть века. 6 июля политику исполнилось бы 83 года, рассказали в пресс-службе мэрии.
В церемонии приняли участие Михаил Самойленко, депутат гордумы и сын Валерия Самойленко, и глава города Евгений Первышов.
«Валерий Самойленко оставил яркий след в истории города. Он строил мосты и дороги, трамвайные ветки и целые микрорайоны. Большое внимание уделял культурной сфере: именно при нем появилось творческое объединение "Премьера", органный зал, созданы городское телевидение и газета "Краснодарские известия"», — отметил мэр.
Кто такой Валерий Самойленко
Самойленко родился 6 июля 1937 года в Свердловске (Екатеринбурге). Затем переехал в Адыгею. Учился в Ленинградском инженерно-строительном институте.
Читайте также:
С 1959 года начал работать в Краснодаре в строительной сфере. Был прорабом, затем начальником монтажно-строительного управления. Позже начал курировать строительную отрасль в краснодарском горисполкоме, участвовал в возведении микрорайонов Гидростроителей и Фестивального, Тургеневского моста, дорог на улицах Северной, Садовой и других.
С 1987-го по 2000 год был председателем горисполкома, председателем городского Совета народных депутатов, главой администрации Краснодара и мэром города. Скончался в мае 2019 года.
Как писали Юга.ру, в марте 2020 года власти краевого центра предложили назвать Тургеневский мост в честь Валерия Самойленко.