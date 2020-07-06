В Краснодаре открыли памятную доску бывшему мэру Валерию Самойленко

В Краснодаре 6 июля провели памятное мероприятие в честь бывшего мэра города Валерия Самойленко

Мемориальную доску открыли на здании на улице Гоголя, 23. В этом доме Самойленко прожил последнюю четверть века. 6 июля политику исполнилось бы 83 года, рассказали в пресс-службе мэрии.

В церемонии приняли участие Михаил Самойленко, депутат гордумы и сын Валерия Самойленко, и глава города Евгений Первышов.

«Валерий Самойленко оставил яркий след в истории города. Он строил мосты и дороги, трамвайные ветки и целые микрорайоны. Большое внимание уделял культурной сфере: именно при нем появилось творческое объединение "Премьера", органный зал, созданы городское телевидение и газета "Краснодарские известия"», — отметил мэр.