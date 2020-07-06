Жители Майкопа пожаловались на низкое напряжение в электросети

Пользователи соцсетей в начале июля сообщили о перепадах напряжения в электросети в Майкопе

Жители Майкопа написали в телеграм-канале «Нетипичная Адыгея», что из-за низкого напряжения у них не работает холодильник и кондиционеры, также были опубликованы фото с параметрами напряжения питания.

Порталу Юга.ру в пресс-службе ООО «Майкопская ТЭЦ» сообщили, что в минувшие выходные, 4 и 5 июля, в Майкопе произошла просадка напряжения в сети, из-за этого некоторые горожане заметили нестабильное напряжение.

В пресс-службе заверили, что сейчас последствия ситуации устранены. Если у вас дома произошел скачок напряжения, сообщите об этом по телефону 8 (8772) 53-33-08 или по адресу: город Майкоп, улица Курганная, 708. В пресс-службе ООО «Майкопская ТЭЦ» заверили, что сотрудники компании отреагируют на заявление местных жителей.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Майкопе до 7 июля днем будет держаться жаркая и солнечная погода — до 37 °С, а 8 и 9 июля в республиканском центре ожидаются дожди и понижение температуры воздуха до 26 °С.