МТС запустила сеть фиксированной связи в Геленджике

Партнерский Краснодарский край

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МТС начала оказывать услуги фиксированной связи в Геленджике

На первом этапе сервисы МТС на базе технологии FTTB (Fiber-To-The-Building — оптика до дома) доступны в полутора тысячах домохозяйств города. До конца года к фиксированными услугами связи МТС планируется подключить 12 тыс. домохозяйств города.

Жителям города стали доступны: широкополосный интернет на скорости до 100 Мб/сек, цифровое ТВ, фиксированная телефония. Скоро станет возможным подключение конвергентных тарифов МТС, которые позволяют сократить общие расходы на все услуги связи до 30%. Тарифы для подключения корпоративных клиентов также открыты для подключения.

«Больше всего пострадают отели для обычных людей»:

Для новых абонентов в Геленджике МТС запустила акцию «Будь первым». До 15 июля первые 10 новых пользователей, подключивших любые услуги фиксированной связи, будут пользоваться ими бесплатно в течение года.

Геленджик стал шестым городом региона, где МТС предоставляет одновременно мобильные и фиксированные сервисы, которые можно подключать в комплекте и экономить.

Интернет Мобильная связь МТС

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