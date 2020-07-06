МТС запустила сеть фиксированной связи в Геленджике

На первом этапе сервисы МТС на базе технологии FTTB (Fiber-To-The-Building — оптика до дома) доступны в полутора тысячах домохозяйств города. До конца года к фиксированными услугами связи МТС планируется подключить 12 тыс. домохозяйств города.

Жителям города стали доступны: широкополосный интернет на скорости до 100 Мб/сек, цифровое ТВ, фиксированная телефония. Скоро станет возможным подключение конвергентных тарифов МТС, которые позволяют сократить общие расходы на все услуги связи до 30%. Тарифы для подключения корпоративных клиентов также открыты для подключения.