На Кубани задержали подозреваемых в убийстве предпринимателя

Напомним, вечером 29 июня мужчина подошел к своему автомобилю на улице Леваневского и сел в него. В этот момент из припаркованной рядом машины вышел человек, выстрелил, после чего скрылся. По некоторым данным, убили местного бизнесмена, а СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение или ношение оружия).

Сегодня в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что следователь задержал 32-летнего и 49-летнего приезжих, которых подозревают в убийстве 57-летнего местного жителя. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении их под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.