Абинский ЭлектроМеталлургический завод рассказал о помощи медучреждениям во время пандемии
С 1 мая АЭМЗ безвозмездно поставляет в медучреждения Краснодарского края жидкий медицинский кислород
Такая инициатива была принята для борьбы с коронавирусной инфекции в крае; в течение двух месяцев она успешно реализуется сотрудниками завода.
Медицинский кислород — это не имеющий запаха газ, который применяется в больницах, госпиталях и других учреждениях подобной направленности. Как правило, его используют в дыхательных смесях для проведения ингаляционных наркозов или в качестве лечебного средства при проведении дыхательных процедур.
Производство медицинского кислорода имеет ряд отличий от технического. Во-первых, баллоны для медицинского кислорода предварительно обрабатываются окисью азота. Это удаляет вредные примеси.
Земля, вода и воздух:
Во-вторых, на выходе у медицинского кислорода более высокое давление и поток газа в минуту, что позволяет подключать баллоны к аппаратам ИВЛ, наркозным аппаратам и другим приборам, используемым для лечения больных.
COVID-19 протекает различно: у одних пациентов — бессимптомно, другие в тяжелом состоянии находятся в больницах. Там человеку оказывают необходимую поддержку дыхательной функции современным кислородным оборудованием: аппаратов искусственной вентиляции легких, кислородных масок и медицинских кислородных концентраторов. Дополнительное снабжение организма кислородом ускоряет процесс регенерации и значительно сокращает количество времени, проводимого пациентом в больнице.
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Медицинский кислород по Госреестру является лекарственным препаратом, и для его выработки нужна специальная лицензия. Оборудование, используемое на АЭМЗ, и соблюдение всех норм и стандартов качества, соответствуют всем требованиям лицензирования. Завод получил все необходимые документы на производство в 2019 году. Сегодня на заводе выпускается 50 тонн вещества в сутки или порядка 1,5 тонн в месяц.
Благодаря наличию собственных резервов и ресурсов, АЭМЗ способен полностью обеспечить медицинским жидким кислородом весь Краснодарский край. В мае было передано 250 тонн кислорода в 19 медучреждений по всему краю — в Краснодар, Новороссийск, Сочи, Горячий Ключ, Лабинск, Тихорецк, Крымск, Анапу, Усть-Лабинск, Полтавскую и Ленинградскую. В июне эта цифра увеличилась до 300 тонн 680 килограмм. В июле АЭМЗ планирует продолжить снабжение кислородом медучреждений.