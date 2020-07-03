Такая инициатива была принята для борьбы с коронавирусной инфекции в крае; в течение двух месяцев она успешно реализуется сотрудниками завода.

Медицинский кислород — это не имеющий запаха газ, который применяется в больницах, госпиталях и других учреждениях подобной направленности. Как правило, его используют в дыхательных смесях для проведения ингаляционных наркозов или в качестве лечебного средства при проведении дыхательных процедур.

Производство медицинского кислорода имеет ряд отличий от технического. Во-первых, баллоны для медицинского кислорода предварительно обрабатываются окисью азота. Это удаляет вредные примеси.