Путин поблагодарил волонтеров «ЕвроХим-БМУ» за участие в акции «Мы вместе»

#МЫВМЕСТЕ — общероссийская акция взаимопомощи, в рамках которой каждый может предложить свою помощь или попросить ее, — организована платформой dobro.ru, Общероссийским народным фронтом, Всероссийским общественным движением «Волонтеры медики» и Ассоциацией волонтерских центров.

Активное участие в ней по решению единого оперативного штаба компании «ЕвроХим» Андрея Мельниченко (возглавляет штаб гендиректор компании Игорь Нечаев), принимают молодые специалисты и одновременно волонтеры ООО «ЕвроХим-БМУ». За время проведения акция вышла далеко за пределы борьбы с пандемией. Под знаком #МЫВМЕСТЕ оказывается помощь детям сиротам и ветеранам — тем, кому необходима поддержка.