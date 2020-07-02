Путин поблагодарил волонтеров «ЕвроХим-БМУ» за участие в акции «Мы вместе»
26 июня Владимир Путин провел встречу в режиме видеоконференции с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе»
#МЫВМЕСТЕ — общероссийская акция взаимопомощи, в рамках которой каждый может предложить свою помощь или попросить ее, — организована платформой dobro.ru, Общероссийским народным фронтом, Всероссийским общественным движением «Волонтеры медики» и Ассоциацией волонтерских центров.
Активное участие в ней по решению единого оперативного штаба компании «ЕвроХим» Андрея Мельниченко (возглавляет штаб гендиректор компании Игорь Нечаев), принимают молодые специалисты и одновременно волонтеры ООО «ЕвроХим-БМУ». За время проведения акция вышла далеко за пределы борьбы с пандемией. Под знаком #МЫВМЕСТЕ оказывается помощь детям сиротам и ветеранам — тем, кому необходима поддержка.
Путин поблагодарил участников акции, в том числе — волонтеров предприятий «ЕвроХим», за проделанную работу и бескорыстную помощь людям.
Во время карантина молодые специалисты химзавода передали защитные костюмы медикам центральной районной больницы, развезли более полутора тысяч продуктовых наборов многодетным белореченским семьям и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации во время пандемии. А накануне проведения парада Победы, который прошел в стране 24 июня, волонтеры химзавода поздравили и вручили продуктовые подарки ветеранам производства и работникам предприятия «ЕвроХим-БМУ».