3 тыс. км на танках за секунды: южные и северные команды сразятся в онлайн-турнире «Ростелекома»
5 июля «Ростелеком» проведет онлайн товарищеский матч World of Tanks между командами южных и северных регионов РФ
В уникальном шоу поучаствуют игроки из Астрахани, Дагестана, ХМАО-Югры и Ямала. Команды по трое сформированы из числа победителей и призеров состоявшихся ранее турниров «Ростелекома».
В грядущем сражении к ним присоединятся популярные танковые блогеры Алексей Near_You Кучкин, Владислав __NIDIN__ Федоров, Владислав NesKwi Канаев и Иван BEOWULF422 Яворский, которые выступят в качестве играющих тренеров и сделают шоу зрелищнее. Просмотр турнира в прямом эфире проведут их YouTube-каналы.
За юг сразятся команда Ultra из Дагестана и коллектив Mercy из Астрахани. Соперниками южан выступят танкисты из «Дистрикт13» Ямало-Ненецкого автономного округа и экипаж «Будь Любезен» из Ханты-Мансийского автономного округа. Комментировать бои и вести основную трансляцию поединков на своем канале будет известный стример Дмитрий EL COMENTANTE.
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«Турниры, которые "Ростелеком" проводит совместно с Wargaming, уже стали легендой среди любителей игры World of Tanks. И теперь они выходят на новый уровень — организаторы заявляют шоу-матч между самыми отдаленными регионами страны, которые объединит цифровая связь. Это первый межрегиональный турнир такого формата, который пройдет в онлайне. Уникальной особенностью события станет участие четырех именитых игроков-легионеров и блогеров по совместительству. Надеюсь, что география сражений будет расширяться и вовлекать все больше участников», — сказал Дмитрий EL COMENTANTE.
Турнир стартует 5 июля в 16:00 (мск) в онлайн-режиме. Согласно установленным правилам, организаторы предоставят игрокам возможность сражаться в том числе на максимально укомплектованных и модифицированных танках 8-го уровня Т-44-100 (Р), которые входят в качестве бонусных в тарифный план «Игровой» от «Ростелекома». Победители получат призы от национального цифрового провайдера и игровое «золото» от Wargaming. Подробнее о событии можно узнать на портале организаторов турнира.
«Война — это же не всегда победа»:
«Наша компания придает большое значение развитию отношений со своими клиентами-геймерами и специально для них создает экосистему цифровых сервисов, в центре которой находится тариф "Игровой" со специальными бонусами для поклонников World of Tanks. Благодаря мощной высокоскоростной оптической инфраструктуре "Ростелекома" игроки, которые находятся за тысячи километров друг от друга, в ходе сражений не чувствуют расстояние и пинг. Желаем всем участникам турнира бескомпромиссной борьбы и ярких побед, но при этом сохранения уважительных и добрых человеческих отношений за пределами игры», — отметил директор игрового направления «Ростелекома» Алексей Степуро.
Получить дополнительную информацию о тарифном плане «Игровой» и оставить заявку на его подключение можно по единому бесплатному номеру 8-800-100-08-00 и на сайте компании.