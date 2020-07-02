Курорт «Роза Хутор» открыл фотовыставку ученого Александра Перевозова

Краснодарский край

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В центре курорта «Роза Хутор», на Романовом мосту, выставлены работы старшего научного сотрудника Кавказского биосферного заповедника и опытного путешественника Александра Перевозова

Уже третье лето подряд на курорте можно познакомиться с творчеством лучших фотохудожников России, исследователей природы горного Причерноморья. В этом году это 26 красочных фотополотен Перевозова, которые откроют туристам труднодоступные и величественные горные ландшафты и моменты жизни их обитателей — медведей, зубров, оленей, туров, серн и пернатых.

«Мы организуем такие выставки, чтобы поделиться с нашими гостями частицей любви к этому прекрасному месту. Ведь "Роза Хутор", объект олимпийского наследия Сочи-2014, фактически распахнул для соотечественников мир горного туризма, предоставив возможность совершать увлекательные поездки в горы внутри страны», — сказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

Олени в фотоловушках:

В объектив камеры Перевозова попали ландшафты и животные, расположенные и обитающие в зоне покоя Кавказского заповедника — в далеких от туристских маршрутов местах, где люди могут бывать только для научных исследований.

Южная граница Кавказского заповедника расположена в окрестностях курорта «Роза Хутор», так что выйти на маршруты по его территории можно сразу после ознакомления с выставкой.

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«Кавказский заповедник — лидер в сфере туризма из особо охраняемых природных территорий в РФ. По нему проходят несколько маршрутов, в недавнем прошлом имевших "союзное" значение, т.е. служивших ориентирами для развития активно-туристской деятельности во всей стране. Наша основная задача сегодня, как и последние 96 лет, сохранение первозданной природы и биоразнообразия западнокавказских гор для нынешнего и будущих поколений. Мы призываем посетителей заповедника бережно относиться к растениям и животным, забирать весь свой мусор с собой и не отклоняться от маршрутов», — пояснила заместитель директора Кавказского заповедника Ольга Пегова.

Выставка в центре «Роза Хутор» продлится все лето. После завершения туристского сезона, фотоработы будут перемещены в административные помещения курорта.

Выставки Курорты и туризм Роза Хутор Фотография

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