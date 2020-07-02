Курорт «Роза Хутор» открыл фотовыставку ученого Александра Перевозова

В центре курорта «Роза Хутор», на Романовом мосту, выставлены работы старшего научного сотрудника Кавказского биосферного заповедника и опытного путешественника Александра Перевозова

Уже третье лето подряд на курорте можно познакомиться с творчеством лучших фотохудожников России, исследователей природы горного Причерноморья. В этом году это 26 красочных фотополотен Перевозова, которые откроют туристам труднодоступные и величественные горные ландшафты и моменты жизни их обитателей — медведей, зубров, оленей, туров, серн и пернатых. «Мы организуем такие выставки, чтобы поделиться с нашими гостями частицей любви к этому прекрасному месту. Ведь "Роза Хутор", объект олимпийского наследия Сочи-2014, фактически распахнул для соотечественников мир горного туризма, предоставив возможность совершать увлекательные поездки в горы внутри страны», — сказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию «Роза Хутор» Дмитрий Колосов.

В объектив камеры Перевозова попали ландшафты и животные, расположенные и обитающие в зоне покоя Кавказского заповедника — в далеких от туристских маршрутов местах, где люди могут бывать только для научных исследований. Южная граница Кавказского заповедника расположена в окрестностях курорта «Роза Хутор», так что выйти на маршруты по его территории можно сразу после ознакомления с выставкой.

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