В центре Краснодара сделают тротуар на месте забора, который стоял там 15 лет

На участке Хакурате от улицы Рашпилевской до Красной демонтируют забор и строительную галерею, которая простояла на этом месте около 15 лет. Для пешеходов сделают полноценный тротуар. Работы начались утром 22 мая.

«Этот забор-долгожитель был в самом центре города, рядом с улицей Красной. Это частная территория, поэтому ограждение сдвинем по границе участка. И пока мы решаем судьбу этой территории, на муниципальной земле для жителей уже будет комфортный тротуар», — сказал Евгений Первышов.

Глава города добавил, что также важно вернуть в муниципальную собственность участок между памятником «Ради жизни на Земле» и улицей Рашпилевской вдоль здания КубГТУ. Сейчас мэрия ведет переговоры с собственником территории: там планируют сделать сквер. Заместитель главы Краснодара Артем Доронин сообщил, что конструкцию установили на участке муниципальной земли более 15 лет назад. Металлическую галерею разберут, забор установят строго по границе земельного участка, находящегося в частной собственности.

Вдоль проезжей части сделают новый тротуар, его протяженность составит 110 метров, ширина — около 2 метров. Для жителей с ограниченными возможностями здоровья уложат тактильную плитку. Работы планируют завершить в начале июня.