Банк «Открытие» профинансирует объекты «Девелопмент-Юг» в Ростовской области

Дом, который «Девелопмент-Юг» будет возводить по новой схеме, расположен в жилом комплексе «Южный берег». Это восьмой по счету литер проекта, который будет состоять из одной блок-секции в 17 этажей. Дом рассчитан на 136 квартир, сдачу запланировали на 3-й квартал 2021 года.

«Мы предоставляем проектное финансирование только надежным застройщикам. Процентная ставка для наших партнеров во многом зависит от роста их бизнеса», — отметила управляющий РОО «Краснодарский» филиала Южный ПАО банк «ФК Открытие» Елена Бакуменко.