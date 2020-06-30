Банк «Открытие» профинансирует объекты «Девелопмент-Юг» в Ростовской области

Партнерский Ростовская область

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В рамках проектного финансирования застройщику выделили 257 млн рублей на строительство дома в Батайске

Дом, который «Девелопмент-Юг» будет возводить по новой схеме, расположен в жилом комплексе «Южный берег». Это восьмой по счету литер проекта, который будет состоять из одной блок-секции в 17 этажей. Дом рассчитан на 136 квартир, сдачу запланировали на 3-й квартал 2021 года. 

«Мы предоставляем проектное финансирование только надежным застройщикам. Процентная ставка для наших партнеров во многом зависит от роста их бизнеса», — отметила управляющий РОО «Краснодарский» филиала Южный ПАО банк «ФК Открытие» Елена Бакуменко.

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Президент «Девелопмент-Юг» Сергей Иванов предложил банкам провести аккредитацию для застройщиков, которым будут выдавать проектное финансирование.

«Мы предлагаем аккредитовывать надежные компании, ориентируясь на основные критерии их деятельности. К примеру: опыт работы, кредитная нагрузка, законопослушность, сумма налоговых отчислений и т.п.», — подчеркнул президент компании

Ранее корпорация получила проектное финансирование на строительство объектов в Краснодаре, Астрахани и Перми. Для банка «Открытие» работа с застройщиками является одним из приоритетных направлений. Сейчас организация работает над тем, чтобы стать одним из ключевых банков для девелоперов, работающих в сфере жилищного строительства, сообщили в пресс-службе застройщика.

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