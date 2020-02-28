Корпорация «Девелопмент-Юг» отмечает 25-летний юбилей

На пресс-конференции по случаю юбилея руководство компании рассказало об итогах работы за этот период и о современных тенденциях рынка недвижимости. В мероприятии приняли участие президент «Девелопмент-Юг» Сергей Иванов, председатель правления корпорации Геннадий Киркин, назначенный на эту должность в январе, и другие члены правления.

За 25 лет компания построила более 2 млн кв. метров жилья, обеспечив квартирами более 75 тыс. человек. Сейчас «Девелопмент-Юг» реализует проекты в Краснодаре, Ростовской и Астраханской областях и в Пермском крае. В портфеле корпорации — широкая линейка жилья от премиум-класса до доступного сегмента. У корпорации свой проектный институт, причем некоторые проекты реализуются в сотрудничестве с ведущими иностранными проектировщиками. Помимо этого 15 лет работает одноименное агентство недвижимости, а для управления жилыми домами создана управляющая компания.

В Краснодаре именно «Девелопмент-Юг» первой начала строить жилье по монолитно-каркасной технологии, ввела в массовое строительство культуру подземных паркингов и услуг консьержей, первой начала давать имена своим домам и первой из застройщиков использовала банковское проектное финансирование.

По словам Сергея Иванова, стратегия развития корпорации предусматривает увеличение объемов строительства и продаж не только в уже существующих регионах. В течение ближайших пяти лет «Девелопмент-Юг» планирует работать суммарно в 10 городах. На 2020 год запланирован выход в Нижний Новгород и Владивосток, также рассматривается как новая площадка Пятигорск.

«По данным на начало 2020 года у нас в строительстве единовременно было 265 тыс. кв. метров. В этом году мы сдадим 230 тыс. квадратов, а к концу года в стройке будет 800 тыс. квадратов. В течение трех-четырех лет мы хотим выйти на цифры ввода 500 тыс. кв. метров в год, а в стройке — на 1,8 млн кв. метров. Этих результатов планируем достигнуть за счет существующих регионов и за счет выхода на новые. Такая у нас амбициозная стратегия, но мы знаем, какой у нас накоплен опыт. Мы выстроили очень эффективную систему с замечательной командой — это наша сильная сторона», — подчеркнул Иванов.

Геннадий Киркин в свою очередь отметил, что неизменным при этом останется высокое качество и комфорт создаваемого жилья и проверенная временем надежность компании.

«Подход "Девелопмент-Юг" — мы хотим строить не квартиры, а оперировать таким понятием, как экосистема жилья. Смотрим на продукт не как на отдельную коробку для жилья и ставим на комплексную застройку, где мы можем давать условия жизни, а не просто продавать квадратные метры. И в рамках экосистем планируем внедрять самые современные продукты и технологии», — рассказал Киркин.

Среди новейших предложений компании — сервисные квартиры с гарантированным доходом: теперь в жилых комплексах корпорации можно приобрести квартиры или апартаменты на любом этапе строительства, передать их в управление специальной службе корпорации и получать гарантированный доход. А среди последних проектов — мультиформатный комплекс Development Plaza, который объединит в себе жилье премиум-класса, пространство под офисы и различные услуги, торговую галерею, игровую зону и т. д.

Обо всех проектах компании можно узнать на официальном сайте «Девелопмент-Юг».