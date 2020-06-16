В Сочи грузовик опрокинулся на автобус с пассажирами
В Хостинском районе Сочи 16 июня произошло ДТП, в котором пострадали два водителя и пассажиры автобуса
Авария случилась около 16:00 на Новороссийском шоссе. По предварительным данным, водитель автомобиля MAN первысил скорость и при левом закруглении дороги опрокинулся на пассажирский автобус. Тот в свою очередь двигался во встречном направлении по своей полосе.
В результате ДТП пассажиров автобуса и обоих водителей доставили в больницу. Точное количество участников и пострадавших устанавливается. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Старший инспектор отделения по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по Сочи Евгений Кривоконев пояснил порталу Юга.ру, что перекрывать движение на участке шоссе, где произошла авария, не пришлось. Его организовали по свободной части дороги.
Как писали Юга.ру, 9 июня в Сочи опрокинулась бетономешалка, водитель погиб.