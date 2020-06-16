В Сочи грузовик опрокинулся на автобус с пассажирами

В Хостинском районе Сочи 16 июня произошло ДТП, в котором пострадали два водителя и пассажиры автобуса

Авария случилась около 16:00 на Новороссийском шоссе. По предварительным данным, водитель автомобиля MAN первысил скорость и при левом закруглении дороги опрокинулся на пассажирский автобус. Тот в свою очередь двигался во встречном направлении по своей полосе.

В результате ДТП пассажиров автобуса и обоих водителей доставили в больницу. Точное количество участников и пострадавших устанавливается. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.