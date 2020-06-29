Вратарь ФК «Краснодар» перейдет в «Бешикташ» — Турецкие СМИ

Краснодарский край

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В конце июня СМИ сообщили, что голкипер футбольного клуба «Краснодар» Станислав Крицюк близок к заключению контракта с турецким клубом

Напомним, Крицюк пополнил стан «быков» в январе 2016 года. Текущее соглашение 29-летнего вратаря с «Краснодаром» рассчитано до 31 июля 2020 года. В сезоне-2019/20 он провел за краснодарский коллектив шесть матчей, в которых пропустил семь мячей.

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Согласно информации источника турецкого издания ortacizgi.com, трансфер Крицюка в «Бешикташ» уже согласован. Голкипер присоединится к новой команде сразу по окончании текущего сезона. Также сообщается, что переговоры велись со спортивным директором турецкой команды Эрдалом Торуногулларом.

В нынешнем сезоне Российской прмьер-лиги «горожане» сыграли 22 матча и с 41 очком в активе занимают четвертое место в турнирной таблице, имея две игры в запасе.

Ранее Юга.ру сообщали, что до конца сезона в составе «Краснодара» не смогут принять участие футболисты Ари, Виктор Классон и Урош Спаич. Первые двое травмированы, а сербский футболист перенес неудачную операцию.

РПЛ ФК «Краснодар» Футбол

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