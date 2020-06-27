На Кубани за сутки коронавирус нашли у 58 человек, умерли 2 больных
В Краснодарском крае к 27 июня COVID-19 заразились 5 тыс. 801 человек
Федеральный оперштаб сообщил, что за минувшие сутки коронавирус выявили у 6 тыс. 852 жителей 85 регионов России, у 30% из них не было клинических проявлений болезни. Из больниц выписали 9,2 тыс. человек, скончались 188 пациентов.
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Больше всего инфицированных — в Москве (750) и Московской области (366), а также в Ханты-Мансийском автономном округе (280).
В регионах Юга и Северного Кавказа число больных коронавирусом увеличилось на 610:
- Ростовская область — 116 человек;
- Ставропольский край — 104;
- Карачаево-Черкесия — 84;
- Дагестан — 75;
- Кабардино-Балкария — 60;
- Краснодарский край — 58;
- Адыгея — 34;
- Ингушетия — 32;
- Северная Осетия — 25;
- Чечня — 13;
- Крым — 6;
- Севастополь — 3.
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Всего к 27 июня в России были заражены коронавирусом 627 тыс. 646 человек, написал RT. Умерли 8 тыс. 969 заболевших, выздоровели 393 тыс. 352 пациента.
В оперштабе Краснодарского края сообщили, что за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 58 зараженных коронавирусом и 2 летальных исхода. Новые случаи распределились по муниципалитетам следующим образом:
- 21 — Краснодар;
- 6 — Сочи;
- по 3 — Армавир, Белореченск, Тихорецк и Динской район;
- по 2 — Северский, Апшеронский, Отрадненский, Новокубанский, Ейский, Кавказский и Гулькевичский районы;
- по 1 — Анапа, Кущевский, Выселковский, Усть-Лабинский и Абинский районы.
Среди заболевших — четверо детей, самому старшему пациенту 92 года.
Всего на Кубани число зараженных COVID-19 достигло 5 тыс. 801 человека. Выздоровели 4 тыс. 564 пациента, скончались 73 больных. К аппаратам ИВЛ подключены 14 тяжело больных пациентов, еще 2 человека — на ЭКМО, сообщили в минздраве Кубани.
За все время в медучреждения края с подозрением на коронавирус обратились 14 тыс. 583 человека, включая 1 тыс. 263 ребенка. В стационарах лечатся 2 тыс. 35 человек, среди них 158 детей. Под наблюдением медиков — 5 тыс. 202 человека. В обсерваторах находятся 313 приезжих.
В лабораториях Краснодарского края сделали 376 тыс. 481 тестов на COVID-19, в том числе 7 тыс. 884 — за последние сутки.
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