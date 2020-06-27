На Кубани за сутки коронавирус нашли у 58 человек, умерли 2 больных 

Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область, Чечня, Крым, Вся Россия

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В Краснодарском крае к 27 июня COVID-19 заразились 5 тыс. 801 человек

Федеральный оперштаб сообщил, что за минувшие сутки коронавирус выявили у 6 тыс. 852 жителей 85 регионов России, у 30% из них не было клинических проявлений болезни. Из больниц выписали 9,2 тыс. человек, скончались 188 пациентов.

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Больше всего инфицированных — в Москве (750) и Московской области (366), а также в Ханты-Мансийском автономном округе (280). 

В регионах Юга и Северного Кавказа число больных коронавирусом увеличилось на 610:

  • Ростовская область — 116 человек;
  • Ставропольский край — 104;
  • Карачаево-Черкесия — 84;
  • Дагестан — 75;
  • Кабардино-Балкария — 60;
  • Краснодарский край — 58;
  • Адыгея — 34;
  • Ингушетия — 32;
  • Северная Осетия — 25;
  • Чечня — 13;
  • Крым — 6;
  • Севастополь — 3.

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Всего к 27 июня в России были заражены коронавирусом 627 тыс. 646 человек, написал RT. Умерли 8 тыс. 969 заболевших, выздоровели 393 тыс. 352 пациента.

В оперштабе Краснодарского края сообщили, что за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 58 зараженных коронавирусом и 2 летальных исхода. Новые случаи распределились по муниципалитетам следующим образом:  

  • 21 — Краснодар;
  • 6 — Сочи; 
  • по 3 — Армавир, Белореченск, Тихорецк и Динской район;
  • по 2 — Северский, Апшеронский, Отрадненский, Новокубанский, Ейский, Кавказский и Гулькевичский районы;
  • по 1 — Анапа, Кущевский, Выселковский, Усть-Лабинский и Абинский районы.

Среди заболевших — четверо детей, самому старшему пациенту 92 года. 

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Всего на Кубани число зараженных COVID-19 достигло 5 тыс. 801 человека. Выздоровели 4 тыс. 564 пациента, скончались 73 больных. К аппаратам ИВЛ подключены 14 тяжело больных пациентов, еще 2 человека — на ЭКМО, сообщили в минздраве Кубани.

За все время в медучреждения края с подозрением на коронавирус обратились 14 тыс. 583 человека, включая 1 тыс. 263 ребенка. В стационарах лечатся 2 тыс. 35 человек, среди них 158 детей. Под наблюдением медиков — 5 тыс. 202 человека. В обсерваторах находятся 313 приезжих.

В лабораториях Краснодарского края сделали 376 тыс. 481 тестов на COVID-19, в том числе 7 тыс. 884 — за последние сутки.

Здравоохранение Коронавирус Медицина смерть

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