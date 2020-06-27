На Кубани за сутки коронавирус нашли у 58 человек, умерли 2 больных 

В Краснодарском крае к 27 июня COVID-19 заразились 5 тыс. 801 человек

Федеральный оперштаб сообщил, что за минувшие сутки коронавирус выявили у 6 тыс. 852 жителей 85 регионов России, у 30% из них не было клинических проявлений болезни. Из больниц выписали 9,2 тыс. человек, скончались 188 пациентов.

Больше всего инфицированных — в Москве (750) и Московской области (366), а также в Ханты-Мансийском автономном округе (280). В регионах Юга и Северного Кавказа число больных коронавирусом увеличилось на 610: Ростовская область — 116 человек;

Ставропольский край — 104;

Карачаево-Черкесия — 84;

Дагестан — 75;

Кабардино-Балкария — 60;

Краснодарский край — 58;

Адыгея — 34;

Ингушетия — 32;

Северная Осетия — 25;

Чечня — 13;

Крым — 6;

Севастополь — 3.

Всего к 27 июня в России были заражены коронавирусом 627 тыс. 646 человек , написал RT. Умерли 8 тыс. 969 заболевших, выздоровели 393 тыс. 352 пациента. В оперштабе Краснодарского края сообщили, что за минувшие сутки в регионе зарегистрировали 58 зараженных коронавирусом и 2 летальных исхода . Новые случаи распределились по муниципалитетам следующим образом: 21 — Краснодар;

6 — Сочи;

по 3 — Армавир, Белореченск, Тихорецк и Динской район;

по 2 — Северский, Апшеронский, Отрадненский, Новокубанский, Ейский, Кавказский и Гулькевичский районы;

по 1 — Анапа, Кущевский, Выселковский, Усть-Лабинский и Абинский районы. Среди заболевших — четверо детей, самому старшему пациенту 92 года.