У шести футболистов «Оренбурга» нашли коронавирус. В субботу у них матч с «Краснодаром»
У шести игроков и двух сотрудников ФК «Оренбург» 25 июня диагностировали COVID-19
Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «Оренбурга». Неделю назад команда встречалась с «Локомотивом» в Москве. По данным клуба, до 23-го тура все тесты футболистов на коронавирус были отрицательными. Однако сейчас заражены шесть футболистов и двое сотрудников.
По обновленному регламенту чемпионата «Оренбург» обязан уйти на 14-дневный карантин. Российский футбольный союз направил в Роспотребнадзор предложения о смягчении этих мер, пишет ТАСС.
Напомним, 27 июня в 14:00 клуб должен встретиться с «Краснодаром» у себя дома. Состоится ли матч — пока неизвестно.
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Как писали Юга.ру, похожая ситуация произошла 21 июня. Матч между «Краснодаром» и «Динамо» перенесли, потому что футболисты московской команды заразились COVID-19. Теперь он состоится 19 июля.
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