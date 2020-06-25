У шести футболистов «Оренбурга» нашли коронавирус. В субботу у них матч с «Краснодаром»

Краснодарский край, Вся Россия

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У шести игроков и двух сотрудников ФК «Оренбург» 25 июня диагностировали COVID-19

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «Оренбурга». Неделю назад команда встречалась с «Локомотивом» в Москве. По данным клуба, до 23-го тура все тесты футболистов на коронавирус были отрицательными. Однако сейчас заражены шесть футболистов и двое сотрудников.

По обновленному регламенту чемпионата «Оренбург» обязан уйти на 14-дневный карантин. Российский футбольный союз направил в Роспотребнадзор предложения о смягчении этих мер, пишет ТАСС.

Напомним, 27 июня в 14:00 клуб должен встретиться с «Краснодаром» у себя дома. Состоится ли матч — пока неизвестно.

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Как писали Юга.ру, похожая ситуация произошла 21 июня. Матч между «Краснодаром» и «Динамо» перенесли, потому что футболисты московской команды заразились COVID-19. Теперь он состоится 19 июля.

Коронавирус РПЛ ФК «Краснодар» ФК «Оренбург» Футбол

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