У шести футболистов «Оренбурга» нашли коронавирус. В субботу у них матч с «Краснодаром»

У шести игроков и двух сотрудников ФК «Оренбург» 25 июня диагностировали COVID-19

Об этом сегодня сообщили в пресс-службе «Оренбурга». Неделю назад команда встречалась с «Локомотивом» в Москве. По данным клуба, до 23-го тура все тесты футболистов на коронавирус были отрицательными. Однако сейчас заражены шесть футболистов и двое сотрудников.

По обновленному регламенту чемпионата «Оренбург» обязан уйти на 14-дневный карантин. Российский футбольный союз направил в Роспотребнадзор предложения о смягчении этих мер, пишет ТАСС.

Напомним, 27 июня в 14:00 клуб должен встретиться с «Краснодаром» у себя дома. Состоится ли матч — пока неизвестно.