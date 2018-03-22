У въезда в Майкоп со стороны Лабинска через два года планируют построить транспортную развязку

В Адыгее началась реконструкция участка федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» и подъезда к Майкопу

Ремонт проведут за счет за счет федеральных средств, общая стоимость — 5,7 млрд рублей. Проект будет реализован в течение нескольких лет в две очереди. Их реализация уже началась, и ведется одновременно, сообщили Юга.ру в минстрое Адыгеи.

На первом этапе планируется заменить около 10 км дорожного полотна, от ст. Кужорской до подъезда к Майкопу, а также построить три путепровода — поворот на хутор Пролетарский, поворот на хутор 17 лет Октября с разворотом на аул Мафэхабль, поворот на станицу Кужорскую. Данные работы будут завершены в 2019 году, на их выполнение будет направлено 3,9 млрд рублей.

Вторая очередь — масштабные работы у въезда в столицу Адыгеи должны быть завершены в 2020 году. Там предусмотрено благоустройства въезда со стороны Армавира, где будет расширена и реконструирована дорога у Кужорского переезда, изменена придорожная полоса, а над самим переездом будет возведена транспортная развязка эстакадного типа с разветвлениями, соединительный съезд между улицами Железнодорожная и Маяковского с устройством двух светофорных объектов.

После окончания строительства на трассе станет четыре полосы движения, она будет доведена до 1 категория. Дорогу оградят металлическими барьерами, на ней будут установлены шумозащитные экраны и автобусные остановки, оборудовано уличное освещение.

«Существующее транспортное сообщение на данном подъезде к городу исчерпало все ресурсы, поэтому строительство развязки сегодня необходимо, учитывая дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры. Развязка должна решить проблемы транспортной доступности и эксплуатационных издержек, улучшить социально-экономические и экологические условия проживания населения», — сказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Как добавили в минстрое республики, данная развязка важна и в связи с планами по строительству автодороги обход г. Майкоп (2-я очередь). Вопрос финансирования проекта решался Кумпиловым на федеральном уровне. На данный момент проводятся работы по корректировке проектной документации с перспективой начала строительно-монтажных работ в 2018 году.



