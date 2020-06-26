Еще 59 человек заразились коронавирусом на Кубани, скончался один пациент

В Краснодарском крае к 26 июня COVID-19 подтвердили у 5 тыс. 743 человек

В России зафиксировали еще 6,8 тыс. новых случаев за сутки . Выздоровели 8 тыс. 988 человек, было 176 летальных исходов, сообщает федеральный оперативный штаб.

На юге страны и в республиках Северного Кавказа с 25 по 26 июня выявили 549 человек с коронавирусом: 121 — в Ростовской области, 76 — в Ставропольском крае, 73 — в Дагестане, 72 — в Карачаво-Черкесии, 65 — в Кабардино-Балкарии, 60 — в Краснодарском крае, по 30 — в Адыгее и Ингушетии, 10 — в Чечне, 7 — в Крыму и 5 — в Севастополе.