Еще 59 человек заразились коронавирусом на Кубани, скончался один пациент
В Краснодарском крае к 26 июня COVID-19 подтвердили у 5 тыс. 743 человек
В России зафиксировали еще 6,8 тыс. новых случаев за сутки. Выздоровели 8 тыс. 988 человек, было 176 летальных исходов, сообщает федеральный оперативный штаб.
На юге страны и в республиках Северного Кавказа с 25 по 26 июня выявили 549 человек с коронавирусом: 121 — в Ростовской области, 76 — в Ставропольском крае, 73 — в Дагестане, 72 — в Карачаво-Черкесии, 65 — в Кабардино-Балкарии, 60 — в Краснодарском крае, по 30 — в Адыгее и Ингушетии, 10 — в Чечне, 7 — в Крыму и 5 — в Севастополе.
Всего в России подтвердили инфекцию у 620 тыс. 794 человек, написал RT. Выздоровели 384 тыс. 152 заболевших, скончались 8 тыс. 781 пациент.
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В крае за сутки выявили COVID-19 у 60 человек. 108 жителей выздоровели, был один летальный исход.
Краевой оперштаб 26 июня рассказал, где подтвердили новые случаи заражения:
- 16 в Краснодаре;
- 13 в Сочи;
- 6 в Красноармейском районе;
- по 5 в Апшеронском и Гулькевичском районах;
- 4 в Ейском районе;
- по 2 в Белореченском и Кавказском районах;
- по 1 в Армавире, Кущевском, Калининском, Отрадненском, Крымском, Тихорецком и Павловском районах.
Среди заразившихся девять детей. Возраст тех, у кого нашли коронавирус, — от полутора до 88 лет.
Общее число инфицированных в крае достигло 5 тыс. 743 человек. Из них выздоровели 4 тыс. 511 человек, скончался 71 больной.
«В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 15 пациентов, два человека на ЭКМО», — сообщили в минздраве Кубани.
Продолжают лечение в стационарах 2 тыс. 129 человек, среди них 164 ребенка. Под наблюдением медиков дома находятся 5 тыс. 894 человека. В обсерваторах остаются 347 человек.
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