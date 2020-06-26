В Краснодаре сдали долгострой, который строили с 2012 года

Разрешение на строительство трех литеров жилого комплекса «Речной бриз» на улице Парусной, 10 выдали в 2012 году. Сдать дома планировали в 2016 году, однако дата ввода неоднократно переносилась. В мэрии города рассказали 25 июня, что это было связано в том числе со сложными инженерно-геологическими условиями строительства, а также подключением домов к инженерным сетям.

В итоге литер 1 комплекса ввели в эксплуатацию в январе 2020 года. Как отметили в краевой администрации, с двумя другими домами возникли сложности при подключении к сетям электроснабжения. 25 июня стало известно о введении еще одного 18-этажного трехсекционного дома, литера 2, в эксплуатацию.

«Это уже девятый проблемный объект, который сдаем в эксплуатацию в 2020 году. Но главное — это долгожданное событие для десятков дольщиков, которые годами ждали свои квартиры. После постановки дома на учет и получения ключей они смогут въехать в свое жилье», — отметил глава Краснодара Евгений Первышов.

В квартиры смогут заехать 255 собственников квартир. Между тем, работы продолжаются на литере 3: там ведут отделочные работы и подключают пожарную сигнализацию.

Напомним, также в июне в краевой столице сдали один из домов ЖК «7 вершин», строительство которого останавливали из-за банкротства генподрядчика.