В Краснодаре сдали один из домов ЖК «7 вершин», который строили с 2011 года

В Краснодаре достроили один из литеров жилого комплекса «7 вершин», 15 июня его сдали в эксплуатацию

Как писали Юга.ру, разрешение на строительство ЖК «7 вершин» по адресам улица Писалетя Знаменского, 9 и Снесарева, 10/1 выдали застройщику «Кубанькапстрой» в 2011 году. Однако в мае 2014 года работы остановили из-за банкротства генподрядчика. В 2017 году новый инвестор возобновил строительство трех литеров жилого комплекса.

В 2018 года в мэрии Краснодара рассказали, что один из домов, который находится на Снесарева, планируют сдать в ноябре 2018 года. Еще два литера на улице Писателя Знаменского собирались сдать в эксплуатацию в сентябре 2019 года.

15 июня 2020 года в краевой администрации рассказали, что в эксплуатацию сдали литер 16.2 — 22-этажный комплекс на улице Снесарева. Вводом дома мэрия занималась с ноября 2019 года. Теперь собственникам 240 должны выдать ключи от квартир.

«В процессе был решен очень важный вопрос — погашения дефицита тепловой мощности, которую допустил действующий застройщик в нарушение всех норм», — отметил заместитель директора городского департамента строительства Александр Мадовский.

В администрации края добавили, что планируют ввести в эксплуатацию еще четыре долгостроя.