В Ставрополе приговорили к 13 годам колонии бывшего спецназовца, который пьяный стрелял по полицейским
В прокуратуре Ставропольского края 23 июня сообщили, что бывшего спецназовца, который обстрелял здание МВД, приговорили к 13 годам колонии
Напомним, в ночь на 21 ноября 2018 года бывший сотрудник управления исполнения наказаний минюста Игорь Крапивин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил во входную дверь ГУ МВД по Ставропольскому краю, после чего произвел не менее девяти выстрелов в сотрудников в полиции.
Полицейские применили табельное оружие и задержали мужчину. Он был госпитализирован, против него возбудили уголовное дело.
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В пресс-службе региональной прокуратуры 23 июня 2020 года сообщили, что накануне Ставропольский краевой суд признал мужчину виновным по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством), ч. 2 ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений), п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, с применением оружия).
Суд установил, что пьяный мужчина несколько раз выстрелил в воздух в ставропольском парке культуры и отдыха «Центральный», угрожал убийством охраннику парка, умышленно повредил здание ГУ МВД России по Ставропольскому краю, а также посягал на жизнь полицейских.
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Крапивина приговорили к 13 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на два года. Приговор суда в законную силу не вступил.
Отметим, что в августе 2017 года Крапивина осудили по ст. 318 УК РФ (Применение насилия по отношению к представителю власти) за то, что он находясь в пьяном состоянии отказался предъявлять сотрудникам ППС документы, дважды толкнул и ударил в лицо одного из патрульных. Мужчина признал свою вину, а дело рассматривалось в особом порядке и с учетом смягчающих обстоятельств — наличием у него двух малолетних детей.