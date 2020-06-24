В Ставрополе приговорили к 13 годам колонии бывшего спецназовца, который пьяный стрелял по полицейским

В прокуратуре Ставропольского края 23 июня сообщили, что бывшего спецназовца, который обстрелял здание МВД, приговорили к 13 годам колонии

Напомним, в ночь на 21 ноября 2018 года бывший сотрудник управления исполнения наказаний минюста Игорь Крапивин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз выстрелил во входную дверь ГУ МВД по Ставропольскому краю, после чего произвел не менее девяти выстрелов в сотрудников в полиции.

Полицейские применили табельное оружие и задержали мужчину. Он был госпитализирован, против него возбудили уголовное дело.