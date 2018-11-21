В Ставрополе задержали бывшего омоновца, стрелявшего из ружья в здание МВД

В Ставрополе задержали и госпитализировали с ранением местного жителя, который открыл стрельбу в городском парке и стрелял по полицейским

Инцидент произошел в ночь на 21 ноября. Мужчина несколько раз выстрелил из охотничьего ружья во входную дверь ГУ МВД по Ставропольскому краю.

«Предложение полицейских прекратить правонарушения и сдать оружие мужчина проигнорировал и последовал на территорию Центрального парка, произведя при этом не менее девяти выстрелов в сотрудников полиции», — сообщили в пресс-службе СКР по Ставропольскому краю.

В краевом управлении МВД сообщили, что сотрудники применили табельное оружие и задержали стрелявшего. Его госпитализировали. От его выстрелов никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

По информации «Коммерсанта», перестрелку устроил бывший сотрудник управления исполнения наказаний минюста по Ставропольскому краю Игорь Крапивин. Издание отмечает, что в августе 2017 года Крапивин уже был осужден по ст. 318 УК РФ (Применение насилия по отношению к представителю власти) за то, что в июле 2017 года в районе Центрального автовокзала, будучи нетрезвым, отказался предъявлять сотрудникам ППС документы, дважды толкнул и ударил в лицо одного из патрульных. Вину он тогда признал, дело рассматривалось в особом порядке и с учетом смягчающих обстоятельств — наличием двух малолетних детей.