В Дагестане обстреляли автомобиль чиновника
В Дагестане ищут нарушителей, обстрелявших автомобиль местного чиновника
По данным источника в силовых структурах, в ночь на 13 июня в поселке Хазар обстреляли Lada Priora и. о. начальника имущественных и земельных отношении администрации Дербентского района Эльмана Мирзоева. Чиновник не пострадал.
Силовики ищут нападавших. Рассматриваются несколько версий произошедшего: профдеятельность чиновника или бытовой конфликт, сообщает ТАСС.
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