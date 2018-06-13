В Дагестане обстреляли автомобиль чиновника

В Дагестане ищут нарушителей, обстрелявших автомобиль местного чиновника

По данным источника в силовых структурах, в ночь на 13 июня в поселке Хазар обстреляли Lada Priora и. о. начальника имущественных и земельных отношении администрации Дербентского района Эльмана Мирзоева. Чиновник не пострадал.

Силовики ищут нападавших. Рассматриваются несколько версий произошедшего: профдеятельность чиновника или бытовой конфликт, сообщает ТАСС.