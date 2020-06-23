Под Краснодаром произошел крупный пожар, пламя охватило 600 кв. метров

Сообщение о пожаре в одном из поселков Северского района поступило спасателям в 11:31. Прибывшие на место пожарные определили, что горит чердачное помещение в двухэтажном доме. Судя по фотографиям пресс-службы краевого МЧС, это коммерческое здание. Пламя распространилось на площади 600 кв. метров.

В тушении задействовали 11 единиц техники. Спустя час пожар локализовали на площади 600 кв. метров. В 13:40 его полностью потушили. Пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 15 июня в краевом центре произошел пожар в центре по переработке полиэтилена.