В Краснодаре произошел пожар в цехе по переработке полиэтилена

В поселке Пашковском вечером 15 июня загорелся цех по производству полиэтилена на площади 100 кв. метров

Сообщение о возгорании на территории цеха по переработке полиэтилена в поселке Пашковском на улице Крупской поступило спасателям сегодня в 19:05. ВЧерез минуту туда направили силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара.

В 19:17 первые пожарные установили, что горит склад цеха по переработке полиэтилена на предварительной площади в 100 кв. метров, была угроза распространения огня, однако ее предотвратили.

В 19:24 пожар локализовали на площади 85 кв. метров, а в 19:40 огонь полностью потушили. На месте работали 12 человек личного состава и три единицы техники, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.