В Краснодаре произошел пожар в цехе по переработке полиэтилена

Краснодарский край

Распечатать

В поселке Пашковском вечером 15 июня загорелся цех по производству полиэтилена на площади 100 кв. метров

Сообщение о возгорании на территории цеха по переработке полиэтилена в поселке Пашковском на улице Крупской поступило спасателям сегодня в 19:05. ВЧерез минуту туда направили силы и средства МЧС России по повышенному рангу пожара. 

В 19:17 первые пожарные установили, что горит склад цеха по переработке полиэтилена на предварительной площади в 100 кв. метров, была угроза распространения огня, однако ее предотвратили.

В 19:24 пожар локализовали на площади 85 кв. метров, а в 19:40 огонь полностью потушили. На месте работали 12 человек личного состава и три единицы техники, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Краснодар МЧС Пожары

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В краснодарской «Типографии» пройдет первая пост-карантинная выставка
В Краснодаре произошел пожар в цехе по переработке полиэтилена
В Новороссийске полуторагодовалый ребенок выпал из окна
На Кубани в водоемах за три дня нашли тела троих человек, в том числе ребенка
В Краснодаре заработали 5 торговых центров
В Адыгее объявили в розыск мужчину, подозреваемого в убийстве жены

Лента новостей

Реклама на портале