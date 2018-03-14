Кто из них мог стать президентом России? Кандидатского минимума тест

Вся Россия

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Несмотря на то что у России было только три президента, в разные годы на пост главы государства претендовали десятки человек. Политики, врачи, миллиардеры, экономисты, масоны, кинорежиссеры, спортсмены, юристы, чиновники и силовики. Кто только не пытался заручиться поддержкой народа России. Помните ли вы этих кандидатов? Юга.ру подготовили специальный тест, чтобы проверить вашу память.

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Кто из них мог стать президентом России? Юга.ру проводят собственные выборы

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