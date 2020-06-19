Владимир Путин и Тайная комната: президент показал журналистам свой секретный кабинет
Президент России Владимир Путин в июне показал журналистам свою «тайную комнату»
На сайте «Вести.ру» 18 июня опубликовали анонс нового документального фильма, посвященного президенту России, сообщил RT.
Журналисты подчеркнули, что Владимир Путин никогда не показывал представителям СМИ «тайную комнату» которая находится рядом с его кабинетом, однако в этот раз президент сделал исключение.
По словам Путина, он не подготовил секретную комнату к визиту журналистов, поэтому «съемочная группа увидела комнату такой, какая она есть». Что именно находится в «тайной комнате» Владимира Путина — пока неизвестно.
Телеканал «360» уточнил, что подробности появятся в воскресенье, 21 июня. В этот день в 22:00 в эфире телеканала «Россия 1» выпустят фильм «Россия. Кремль. Путин».
Накануне портал Юга.ру сообщил, что автор фильма, журналист Павел Зарубин, также опубликовал отрывок из фильма, в котором президент рассказал, что общается со внуками в рабочее время, подчеркнув, что они могут дозвониться ему в кабинет.
Отметим, что российский лидер редко рассказывает о своих детях и внуках. В 2015 году портал Юга.ру собрал в одном материале всю имеющуюся информацию о дочках Владимира Путина.