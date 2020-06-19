Владимир Путин и Тайная комната: президент показал журналистам свой секретный кабинет

Журналисты подчеркнули, что Владимир Путин никогда не показывал представителям СМИ «тайную комнату» которая находится рядом с его кабинетом, однако в этот раз президент сделал исключение.

По словам Путина, он не подготовил секретную комнату к визиту журналистов, поэтому «съемочная группа увидела комнату такой, какая она есть». Что именно находится в «тайной комнате» Владимира Путина — пока неизвестно.

Телеканал «360» уточнил, что подробности появятся в воскресенье, 21 июня. В этот день в 22:00 в эфире телеканала «Россия 1» выпустят фильм «Россия. Кремль. Путин».