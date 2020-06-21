В Майкопе после смерти пенсионерки под остановкой СК предъявил обвинение предпринимателю

Напомним, 17 июня в Майкопе во время непогоды сильный порыв ветра снес остановку, которая упала на людей. В результате погибла 78-летняя женщина, а двое человек пострадали, в том числе ребенок.

По данным следствия, с 9 по 22 июня 2016 года 42-летний предприниматель по договору подряда установил остановку на улице Чкалова. При этом он предварительно не забетонировал площадку, чем нарушил технические условия.

На пердпринимателя завели уголовное дело, а позже предъявили обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.