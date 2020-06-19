«Сочи» разгромил «Ростов» в первом матче после возобновления сезона РПЛ

Матч прошел сегодня на курорте на стадионе «Фишт» и закончился со счетом 10:1. Особенностью игры стало то, что вместо футболистов основной команды «Ростова», которые сели на карантин из-за вспышки коронавируса, на поле вышли игроки молодежного состава.

Они и открыли счет — на 1-й минуте встречи гол забил 17-летний Роман Романов. Однако уже через пять минут футболист «Сочи» Антон Мостовой забил ответный мяч.

Автором трех голов стал Александр Кокорин, который забил на 15-й, 44-й и 51-й минутах. Два мяча в ворота «Ростова» отправил нападающий Антон Заболотный (на 45-й и 47-й минутах). При этом на 25-й минуте 17-летний голкипер «Ростова» Денис Попов отразил его пенальти.

На 53-й минуте в ворота ростовчан забил Иван Новосельцев, на 74-й и 86-й — нападающий Дмитрий Полоз. Автором еще одного гола стал полузащитник Никита Колдунов (87-я минута).