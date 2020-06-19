Ребенка унесло течением реки Кубани в Юбилейном микрорайоне Краснодара
Следственный комитет 19 июня организовал проверку по факту исчезновения ребенка в Юбилейном микрорайоне Краснодара
Накануне в 20:12 спасателям сообщили, что в Юбилейном микрорайоне трое подростков просили о помощи, находясь в реке Кубань. Очевидцы смогли вытащить из воды двоих детей. По предварительной информации, одного из них унесло течением. Спасатели организовали поисково-спасательные работы.
На месте работали 29 человека и 9 машин, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
По факту случившегося в следственном комитете организовали проверку, уточнили порталу Юга.ру в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
По данным из соцсетей, 18 июня трое школьников пошли отметить получение аттестатов и пожарить шашлык на берегу. Они отдыхали за храмом Рождества Христова и в какой-то момент решили переплыть реку. Двое мальчиков смогли выплыть, один из них попал в больницу. Еще одного подростка унесло течением.
По словам очевидцев, сегодня на место приехали спасатели, а на берегу установили знак «Купаться запрещено». Знакомые пропавшего просят помочь в поисках ребенка и ищут всех, кто мог видеть, как мальчик выплывает.
Кроме того, в соцсетях местные жители начали распространять ориентировку на пропавшего 12-летнего Виталия Кускова.
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В Краснодаре пропал 12-летний мальчик. По предварительным данным, его могло унести течением Кубани ⠀ «Вчера, 18.06.20, после получения аттестатов, пошли жарить шашлыки. Примерно в 17:40, со стороны ЮМР за храмом, на сторону Старобжегукая, три наших товарища решили переплыть реку Кубань, двое выплыли, третий не смог, трое мужчин пытались вытащить его из реки, но у них не вышло. ⠀ Неизвестно, что с ним, прошу помощи, репостом и оглаской, возможно кто-то знает ситуацию, может кто-то видел как он выплывает, или кто-то живёт в этом посёлке и сможет пройти по берегу, посмотреть. ⠀ Спасатели обследуют местность, в т.ч. и на катерах. ⠀ Все кто купается, ребят, будьте аккуратнее, не плывите через реку, оно не стоит того», — рассказал наш подписчик.