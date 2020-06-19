В Сочи двух блогеров заключили под стражу по делу о вымогательстве

Краснодарский край

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В Сочи 19 июня взяли под стражу двух мужчин, которые вымогали деньги у директора торгового центра

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, мужчины требовали 300 тыс. рублей у руководителя одного из торговых центров Сочи. Взамен злоумышленники обещали не публиковать дискредитирующие его видеозаписи.

Сотрудники полиции совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю установили личности и местонахождение мужчин. Одного они задержали в Сочи, второго — в Челябинской области, когда тот был в командировке.

В пресс-службе УВД по Сочи порталу Юга.ру сообщили, что в отношении 29-летнего и 35-летнего мужчин возбуждено уголовное дело по п. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство), предполагающей до семи лет лишения свободы. На период предварительного следствия их заключили под стражу. 

Источник в правоохранительных органах портвердил порталу Юга.ру, что задержанные — блогеры.

Напомним, 22 мая в Сочи задержали лидера общественного движения «Сочинская коммуна» Вахтанга Езугбаю, которого обвинили в вымогательстве. В феврале этого года мужчина опубликовал видеозаписи, на которых выступал в защиту жителей аварийного общежития на улице Видовой, 33. Также Езугбая поддерживал уволенную главу ячейки профсоюза «Альянс врачей». По данным суда, блогер сделал видеозапись компрометирующего характера в отношении одного из местных предпринимателей, после чего попросил денежное вознаграждение за нераспространение материала. Блогера заключили под стражу до 22 июля.

Вымогательство Интернет Полиция Сочи Торговля

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