Банк «Центр-инвест» продолжил развитие зеленых финансов в РФ

В задачах группы — формирование новых стандартов и нормативов для оценки финансовых инструментов в сфере устойчивого развития. Финансовый сектор и инвестиционные институты — ключевые драйверы выполнения важнейших социальных и экологических задач как в рамках нацпроектов, так и целей устойчивого развития ООН.

Александр Долганов имеет большой опыт работы в области устойчивого финансирования и участвовал в формировании нормативной базы и подготовке первого в РФ выпуска «зеленых» биржевых облигаций, которые выпустил банк «Центр-инвест» в ноябре 2019 года.