Банк «Центр-инвест» продолжил развитие зеленых финансов в РФ
Заместитель председателя правления банка «Центр-инвест» Александр Долганов вошел в состав рабочей группы Госдумы РФ по зеленым финансовым инструментам
В задачах группы — формирование новых стандартов и нормативов для оценки финансовых инструментов в сфере устойчивого развития. Финансовый сектор и инвестиционные институты — ключевые драйверы выполнения важнейших социальных и экологических задач как в рамках нацпроектов, так и целей устойчивого развития ООН.
Александр Долганов имеет большой опыт работы в области устойчивого финансирования и участвовал в формировании нормативной базы и подготовке первого в РФ выпуска «зеленых» биржевых облигаций, которые выпустил банк «Центр-инвест» в ноябре 2019 года.
Банк «Центр-инвест» формирует свой «зеленый» кредитный портфель с 2005 года, финансируя проекты малого бизнеса, населения и ЖКХ в сфере энергоэффективности в РФ. Общий объем финансирования превысил 17 млрд рублей (20 700 проектов). Экологический эффект от кредитов банка составляет ежегодное сокращение более 200 тыс. тонн выбросов СО2 (эквивалент высадки 8,1 млн деревьев).
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Весной 2020 года банк «Центр-инвест» ввел новый «Зеленый» вклад, аналогов которого нет среди банков РФ. Банк ежегодно будет отчитываться о том, что все привлеченные средства в рамках этого вклада направлены на реализацию целей устойчивого развития и нацпроектов.
Ответственное финансирование — это мировой тренд. Банк «Центр-инвест» работает на основе бизнес-модели ESG–банкинга, (экологической, социальной и корпоративной управленческой ответственности) и готов делиться своим опытом с отечественными и зарубежными коллегами.