Арестованы 80 граждан Азербайджана после конфликта с полицейскими в палаточном лагере в Дагестане

Дагестан, В мире

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18 июня стало известно, что после столкновения граждан Азербайджана с силовиками на границе в Дагестане следственный комитет начал проверку по факту применения насилия в отношении полицейских

Напомним, в начале июня в Дагестане около села Куллар в Дербентском районе граждане Азербайджане организовали палаточный лагерь. Иностранцы не могли вернуться домой из-за закрытых границ и карантина, вызванного коронавирусом. 3 июня они начали голодовку, требуя ускорить возвращение домой, а уже 9 июня в Азербайджан позволили пройти 130 людям.

14 июня Азербайджан передал российской стороне список еще из 120 лиц, которые имели право вернуться домой. Между тем в лагере оставались порядка 600 человек. Они были недовольны тем, что на родину вернется только часть. Жители городка вышли к границе с вещами и попытались перекрыть дорогу. Между ними и полицией произошли столкновения. Силовики применили дубинки и слезоточивый газ, а протестующие в ответ стали кидать в них камнями и кастрюлями.

В результате инцидента пострадали несколько полицейских и жителей лагеря. 16 июня следственный комитет начал проверку по факту беспорядков. По версии следствия, на федеральную трассу вышли около 400 протестующих, из-за их действий пострадали семь сотрудников полиции и были повреждены пять автомобилей.

В этот же день в Азербайджан отправили еще 155 человек, а в местный отдел полиции доставили 93 человека. Как отметили в полиции, их не задержали, а доставили в отделение для выяснения обстоятельств. Однако 18 июня стало известно, что 80 из них арестовали на 10 суток. Сейчас следователи продолжают изучать факт применения насилия гражданами Азербайджана в отношении сотрудников полиции, сообщило агентство «Интерфакс».

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Арестованы 80 граждан Азербайджана после конфликта с полицейскими в палаточном лагере в Дагестане

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