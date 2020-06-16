Чем закончился конфликт в палаточном лагере на границе Дагестана: 155 граждан Азербайджана выехали на родину, а СК начал проверку
В Дагестане 16 июня более 150 жителей Азербайджана, которые не могли попасть домой из-за закрытия границ, отправили на родину
Напомним, в июне в Дербентском районе Дагестана около села Куллар граждане Азербайджана разбили палаточный лагерь. 3 июня они объявили голодовку, требуя вернуть их домой. После этого 9 июня 130 жителей лагеря были отправлены домой. Как написал «Кавказский узел», 16 июня в Азербайджан должны были вернуться еще 240 человек. Но так как в лагере было порядка 600 человек, многие остались недовольны.
Накануне вечером иностранцы вышли на федеральную трассу «Кавказ» и пытались перекрыть движение транспорта. Между жителями Азербайджана и полицейскими произошел конфликт — силовики применили дубинки и слезоточивый газ, а протестующие кидали в них камни и кастрюли.
16 июня и.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев уточнил ТАСС причины конфликта: по его словам, в список граждан, которые могут вернуться домой в ближайшие дни, попало 120 человек, «что и возмутило людей».
Следственный комитет Дагестана 16 июня объявил о начале доследственной проверки после беспорядков во временном лагере, написал RT. По версии следствия, на федеральную трассу вышло около 400 протестующих, во время конфликта от их действий пострадали семь сотрудников полиции, кроме того, были повреждены пять автомобилей.
Около 90 нарушителей попали в местный отдел полиции. Как уточнил корреспонденту РИА «Новости» старший помощник руководителя следственного управления СК по республике Расул Темирбеков, граждан не задержали, а доставили в отделение для выяснения обстоятельств.
Позже в администрации Дербентского района сообщили, что 155 жителей Азербайджана отправились домой на автобусах.
«Жители соседнего государства, проживающие в гостиницах на территории города и Дербентского района, в пункте временного размещения на границах Дербентского и Магарамкентского районов, выехали домой на автобусах. Очередная отправка запланирована на следующей неделе», — заключили в инстаграме администрации района.