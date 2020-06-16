Чем закончился конфликт в палаточном лагере на границе Дагестана: 155 граждан Азербайджана выехали на родину, а СК начал проверку

В Дагестане 16 июня более 150 жителей Азербайджана, которые не могли попасть домой из-за закрытия границ, отправили на родину

Напомним, в июне в Дербентском районе Дагестана около села Куллар граждане Азербайджана разбили палаточный лагерь. 3 июня они объявили голодовку, требуя вернуть их домой. После этого 9 июня 130 жителей лагеря были отправлены домой. Как написал «Кавказский узел», 16 июня в Азербайджан должны были вернуться еще 240 человек. Но так как в лагере было порядка 600 человек, многие остались недовольны.

Накануне вечером иностранцы вышли на федеральную трассу «Кавказ» и пытались перекрыть движение транспорта. Между жителями Азербайджана и полицейскими произошел конфликт — силовики применили дубинки и слезоточивый газ, а протестующие кидали в них камни и кастрюли.