Последствия сильного ливня в Краснодаре устраняет спецтехника

Краснодарский край

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На улицы Краснодара 17 июня вышла водооткачивающая техника, которая устранит последствия ливня

В Краснодаре днем 17 июня прошел сильный ливень, который подтопил несколько улиц. В пресс-службе мэрии отчитались, что туда отправили водооткачивающую технику, а всего в городе для непогоды подготовили 20 вакуумных машин. Спецтехника будет дежурить в тех районах, где все время случаются подтопления, а также там, откуда поступят заявки от жителей.

Смотрите фоторепортаж:

Сейчас машины направили на:

  • пересечение улиц Дежнева и Просторной;
  • пересечение улиц Мачуги и Трамвайной;
  • улицу Почтовую;
  • улицу 2-ю Пятилетку;
  • улицу Автолюбителей.

Всего поступило восемь заявок на откачку воды с проезжей части улиц, из них по трем адресам техника не понадобилась — после дождя вода ушла в ливневку.

Напомним, накануне МЧС объявило экстренное предупреждение по непогоде с 17 по 19 июня. В эти дни в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. При возникновении чрезвычайных ситуаций можно звонить в ЕДДС по телефонам: 8 (861) 214-33-36 и 112.

Краснодар Погода

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