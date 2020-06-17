Последствия сильного ливня в Краснодаре устраняет спецтехника

В Краснодаре днем 17 июня прошел сильный ливень, который подтопил несколько улиц. В пресс-службе мэрии отчитались, что туда отправили водооткачивающую технику, а всего в городе для непогоды подготовили 20 вакуумных машин. Спецтехника будет дежурить в тех районах, где все время случаются подтопления, а также там, откуда поступят заявки от жителей.

Сейчас машины направили на:

пересечение улиц Дежнева и Просторной;

пересечение улиц Мачуги и Трамвайной;

улицу Почтовую;

улицу 2-ю Пятилетку;

улицу Автолюбителей.

Всего поступило восемь заявок на откачку воды с проезжей части улиц, из них по трем адресам техника не понадобилась — после дождя вода ушла в ливневку.

Напомним, накануне МЧС объявило экстренное предупреждение по непогоде с 17 по 19 июня. В эти дни в Краснодаре ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. При возникновении чрезвычайных ситуаций можно звонить в ЕДДС по телефонам: 8 (861) 214-33-36 и 112.